Les prochains smartphones Sony Xperia 1 VI et Xperia 5 VI, les premiers à utiliser la signature numérique

La marque Sony est particulièrement active dans le domaine de la photographie et fournit notamment des capteurs aux autres marques. Pour ses prochains mobiles Xperia 1 VI et Xperia 5 VI, la société nippone pourrait les équiper de la technologie de signature numérique permettant d'authentifier les photos prises avec les téléphones pour empêcher toute falsification.

Ce n'est plus un secret, Sony est l'un des principaux fournisseurs de capteurs photo pour les différentes marques de smartphones et pour les siens également. Spécialiste de l'image depuis ses débuts, la marque semblerait vouloir doter ses prochains smartphones de milieu et haut de gamme d'une toute nouvelle technologie. Il s'agirait de la fonction de signature numérique. Elle permettrait aux utilisateurs des appareils de signer numériquement les images réalisées, directement dans le mobile. Cette fonction servirait ainsi à garantir leur authenticité et empêcher toute falsification.

Une signature pour authentifier l'originalité de l'image

La signature numérique est intégrée dans le fichier image et créée à l'aide d'une clé cryptée associée à l'appareil qui a enregistré l'image en question. La signature peut ensuite être utilisée pour vérifier que l'image n'a pas été modifiée. À l'heure où l'intelligence artificielle commence à pouvoir faire croire à peu près n'importe quoi via des images plus ou moins trafiquées, cela représenterait une garantie non négligeable de la véracité des clichés originaux. Cela permettrait notamment de mieux gérer les violations potentielles des droits d'auteur, surtout pour les utilisateurs professionnels. Effectivement, Sony a récemment fait une annonce pour présenter cette technologie qui sera prochainement intégrée sur les appareils photo numériques a9 III, a7S III et a1 de la marque, en passant simplement par une mise à jour logicielle. Une rumeur circule actuellement faisant état d'une possible intégration dans les futurs smartphones de la marque japonaise. On pense notamment aux Xperia 5 VI et Xperia 1 VI dont la commercialisation est attendue pour l'année prochaine.