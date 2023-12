Dernier jour de la promo YouPrice : votre forfait mobile Le One jusqu'à 60Go dès 7,99€ sur le réseau Orange ou SFR !

Si vous êtes passé à côté de la promo mise en avant par YouPrice, il n'est pas trop tard pour en profiter. En effet, l'offre Le One est encore valable jusqu'à ce soir et vous fournit jusqu'à 60Go à prix cassé ; venez la (re)découvrir dans cet article !

Un forfait, deux réseaux

Il y a quelques jours, YouPrice avait lancé une offre promotionnelle permettant aux utilisateurs de profiter de son forfait Le One à prix cassé les deux premiers mois d'abonnement. Ce forfait illimité est toujours valable, mais pour l'obtenir, il vous faudra faire vite : la promo se termine ce soir, minuit !

Réservée aux nouvelles souscriptions, le forfait Le One est sans engagement et ajustable. Ainsi, il vous laisse la liberté de changer d'abonnement mobile à tout moment et sans frais, en plus de vous permettre de varier votre consommation de data selon vos besoins et envies, mais aussi en fonction de votre budget mensuel. Si vous ne connaissez pas le principe d'un forfait ajustable, c'est très simple. Chaque mois, vous disposez de trois paliers data auquel est attribué un tarif spécifique. Vous pouvez ainsi passer d'un palier à un autre sans mauvaise surprise à la réception de votre facture puisque vous connaissez déjà le prix de vos paliers. Le changement de paliers se fait de manière automatique par l'opérateur.

Par ailleurs, pour assurer une utilisation optimale de votre forfait économique, l'opérateur vous offre la possibilité de choisir votre réseau mobile entre Orange et SFR. Pour faire votre choix, vous pouvez regarder quelle zone géographique est la mieux couverte par chaque réseau et ainsi opter pour celui qui correspond à votre lieu d'habitation. Vous pouvez également lire le rapport de l'ARCEP publié en octobre dernier.

De 44Go à 60Go à prix réduit

Le forfait Le One bénéficie d'une remise mensuelle sur son tarif les deux premiers d'abonnement. Ainsi, cette offre à prix doux se présente de la manière suivante avec le réseau Orange :

jusqu'à 44Go en Métropole : 7,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

puis 9,99€/mois de 44Go à 50Go en Métropole : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois

puis 16,99€/mois de 50Go à 60Go en Métropole : 14,99€/mois pendant 2 mois puis 17,99€/mois

Voici comment se compose cette offre mobile si vous préférez le réseau SFR :

jusqu'à 44Go en Métropole : 7,99€/mois pendant 2 mois puis 8,99€/mois

puis 8,99€/mois de 44Go à 50Go en Métropole : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 15,99€/mois

puis 15,99€/mois de 50Go à 60Go en Métropole : 14,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM, vous bénéficierez de 10Go pour assurer votre connexion web depuis l'étranger. Vous pourrez également communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis les destinations précitées que depuis la Métropole grâce à l'illimité prévu par votre abonnement sans engagement.