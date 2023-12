Samsung Galaxy A54 5G : il se transforme en très bonne idée cadeau grâce à cette baisse de prix qui coïncide avec Noël

Le Samsung Galaxy A54 dans sa version 5G est un smartphone milieu de gamme qui mêle à la fois les avantages du haut de gamme avec des composants poussés, comme un excellent écran ou encore une batterie longue durée, et un très bon processeur, mais aussi les avantages du milieu de gamme puisque le prix du Samsung Galaxy A54 est en ce moment à 300 € pile sur Amazon. Une très bonne offre qui nous permet de nous offrir l'un des best-sellers de l'année !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G du constructeur Samsung à largement de quoi plaire et on comprend pourquoi ce smartphone fait partie des meilleures ventes de l'année. Avec ses 6 Go de RAM, un écran Super AMOLED, grand, et en Full HD +, nous pouvons dire qu'il a tout ce qu'il faut pour la vie moderne et l'utilisation régulière des multimédias que nous proposent aujourd'hui de nombreuses enseignes.

Le Samsung Galaxy à 54 5G est en ce moment sur Amazon à seulement 300 € !

Amazon nous propose donc le Samsung Galaxy A54 5G pour seulement 300 €, une très bonne nouvelle puisque Amazon est une plateforme qui permet un suivi simple et efficace de nos achats et qui permet également de se faire livrer en toute sécurité... Un site dans lequel de très nombreux utilisateurs font confiance pour leur cadeau de Noël !