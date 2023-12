Les promos du moment à saisir : top 3 des forfaits mobile à moins de 10€

Un max de data avec la 5G offerte

Chez Lyca Mobile, vous avez la possibilité de souscrire au forfait 120Go qui vous coûtera seulement 9,99€ tous les 30 jours ! Ce forfait sans engagement vous permettra ainsi de surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine, d'autant plus que vous pourrez profiter gratuitement de la 5G, celle-ci étant incluse ! L'illimité sera de mise pour les appels et les SMS émis en France métropolitaine.

Lorsque vous êtes amené à voyager à l'étranger, l'opérateur vous fournit jusqu'à 9,25Go de data pour un usage depuis l'Union européenne et les DOM. Sachez enfin qu'avec ce forfait, vous bénéficiez du réseau Bouygues Telecom.

Un forfait Black Friday toujours disponible

De son côté, Lebara propose toujours son forfait spécial Black Friday permettant aux utilisateurs de profiter d'un forfait mobile à prix doux. En effet, il vous sera possible de vous connecter à hauteur de 100Go en France métropolitaine pour la somme de 9,99€ tous les 30 jours ! Sans engagement, cette offre mobile inclut les appels et les SMS illimités en Métropole ainsi que 5Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM pour assurer votre itinérance à l'étranger.

De plus, en souscrivant à cette offre, vous pourrez profiter de trois avantages :

la carte SIM et la livraison gratuites

1Go supplémentaire offert le premier mois d'abonnement

le réseau utilisé : Orange, meilleur réseau de France selon l'ARCEP

Un forfait illimité à prix doux

Si vous êtes à la recherche d'un forfait illimité pas cher, alors ce forfait est celui qu'il vous faut : le forfait Le neuf. En effet, Syma Mobile propose ce dernier au prix de 9,99€ par mois qui vous permettra de profiter de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine comme au sein de l'Union européenne et les DOM. En termes d'enveloppe data, vous pourrez apprécier les 60Go dédiés à votre connexion web en Métropole ainsi que les 10Go inclus pour garantir votre accès Internet lors de vos séjours depuis les zones précitées.

Le réseau 5G est en option pour 3€ supplémentaires chaque mois et l'option "Appels Internationaux" est intégrée gratuitement à votre abonnement mobile. Enfin, le forfait Le neuf s'appuie sur le réseau SFR.