Honor 90 : Le Honor 100 est annoncé, mais pourquoi attendre quand on peut se procurer l'excellent modèle 90 à Noël !

Le Honor 90 est un smartphone haut de gamme avec un design magnifique et une fiche technique impressionnante. Pourtant, il n'affiche pas un prix si élevé au vu des composants qu'il intègre. En ce moment, nous pouvons le trouver à 425 € sur Amazon, soit avec une réduction de près de 75 € et en disposant des excellents services de l'enseigne Amazon pour assurer une livraison dans les meilleures conditions.

Le Honor 100 est annoncé officiellement, c'est donc le bon moment pour revenir sur le Honor 90 et ce qu'il nous propose ! Honor est une marque montante dont on entend parler de plus en plus en France. Émancipé de Huawei, Honor se spécialise dans le téléphone de luxe, parfois très étonnant avec le Honor V Purse en forme de sac à main, parfois très puissant comme le Honor Magic5, mais aussi plus élégant comme le Honor 90. Le Honor 90 est un appareil haut de gamme, mais qui est proposé à plus petit prix que d'autres smartphones de Honor. Nous pouvons le trouver sur Amazon en ce moment pour 425 €.

Fiche technique du Honor 90

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,7 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,7 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 7 gen 1

Processeur Snapdragon® 7 gen 1 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Caméra principale : 200MP

200MP Caméra frontale : 50MP

50MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Comme nous le disions, le Honor 90 est certes moins chers que certains autres smartphones Honor, mais ses composants n'en sont pas moins impressionnant, il faut dire que la marque a placé la barre très haute. Le Honor 90 se démarque par son impressionnant capteur photo principal de 200 mégapixels, associé à un écran Amoled de 6,7 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il est alimenté par une généreuse batterie de 5000 mAh qui prend en charge la puissante puce Qualcomm Snapdragon® 7 gen 1 et est couplée à 8 Go de RAM. Ces composants forment un ensemble qui, il n'y a pas si longtemps, aurait été considéré comme de haute qualité sur le marché.

Le Honor 90 est à 425 € sur Amazon

Le Honor 90 est en ce moment sur Amazon à 425 € au lieu des 499 € que nous propose Honor directement sur son site. Une réduction de 74 €, mais surtout un accès aux excellents services d'Amazon en termes de suivi et de livraison !