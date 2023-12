Google Pixel 8 Pro : L’IA Gemini Nano intègre les Pixel 8 de Google, un nouvel argument choc pour se procurer le dernier haut de Gamme du géant de la silicone valley !

Gemini Nano est la toute dernière innovation que nous offre Google et il semble que le géant Américain soit parti pour détrôner Open IA et son désormais fameux Chat GPT qui défraye les chroniques et les unes depuis maintenant plusieurs mois. Devenu un véritable phénomène de société, et à juste titre, tant le sujet IA fait rêver et trembler à la fois, l’obsolescence anticipée de Chat GPT est annoncée par Google qui voit déjà son Gemini Nano tout en haut de l’affiche à tutoyer les plus grandes révolutions technologiques. En ce qui concerne le monde des smartphones, c’est l'intégration de Gemini Nano à l’ultra haut de gamme de Google, le Pixel 8 Pro, qui vient créer un véritable raz de marée sur l’univers du téléphone mobile, celui-ci pouvant ouvrir un univers de nouvelles possibilités.

La rédaction de Les Mobiles s’intéresse de très près aux nouvelles technologies et bien-sûr aux IA qui peuplent déjà nos smartphones depuis des années. Cependant, l'avènement de Chat GPT, que l’on pourrait qualifier de véritable doppleganger d’humanité, c’est-à-dire une création dont la fonction est d'imiter l’Homme, est venu changer la donne. Suite à l’arrivée de la créature d’Open IA, c’est au géant Google d’annoncer la naissance de Gemini Nano… et il semble défier et vaincre son rival dans tous les domaines, d’autant plus dans cette période de crise que traverse Open IA. Pour faire simple, Gemini Nano est une IA générative qui vient sublimer ce que Chat GPT faisait. Une nouvelle qui aura de quoi ravir les fans de nouvelles technologies et les possesseurs et futurs possesseurs du Google Pixel 8 Pro puisque l’enseigne vient d’annoncer l'implémentation de sa nouvelle IA sur son plus haut de gamme actuel. Après Android 14, c’est donc au tour de Gemini d'intégrer sa nouvelle maison. Par chance, nous pouvons déjà trouver le Pixel 8 Pro avec des promotions notamment sur le Marketplace de la Fnac où il est vendu à son prix le moins cher actuellement, soit 953 € au lieu de 1099 €

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 Pro est un chef d'œuvre de technologie et possède actuellement un énorme potentiel d’évolution grâce à l’annonce de Gemini Nano. C'est là la force de Google qui développe ses propres composants comme la Puce Tensor G3 et peut s’appuyer sur l’ensemble de l’environnement numérique qu’il a lui-même créé… Maintenant l’arrivée de leur propre IA vient un peu plus renforcer la poigne de fer du géant. Pour l'instant, l'intégration de Gemini Nano permet à l’enregistreur du Google Pixel 8 Pro de résumer ce qui est enregistré dessus très rapidement, et cela même sans connexion réseau. Gemini permet également de générer des réponses intelligentes sur votre clavier Gboard qui vous propose ainsi des réponses très précises en fonction des messages que vous partagez avec votre destinataire (pour l’instant cette fonction est disponible uniquement sur WhatsAp). Pour l’instant, ce sont les deux fonctions que Google met à disposition avec son IA, mais on peut imaginer des mondes entiers de nouvelles applications qui arriveront suites aux futures mise à jour de Google

Le meilleur prix pour le Google Pixel 8 Pro est sur le marketplace de la Fnac !

Le Pixel 8 Pro est le tout dernier très haut de gamme proposé par Google. Son prix de lancement est de 1099 €, mais nous pouvons nous le procurer pour 953 € sur le marketplace de la Fnac, une réduction qui fait plaisir pour faire un investissement dans la technologie du futur. En plus, le vendeur partenaire Fnac est certifié par l’enseigne, vous êtes satisfait ou remboursé et le produit est garanti. Les meilleures conditions sont donc réunies.