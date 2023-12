Samsung Galaxy S23 FE : il est enfin disponible chez Samsung à 699 € avec des Galaxy Buds FE offerts pour Noël et jusqu’en 24 fois sans frais !

Le Samsung Galaxy S23 FE était très attendu et il sort aujourd'hui ! La version Fan Edition du plus orienté Samsung Galaxy 23 est proposée à 699 € avec une offre de lancement très intéressante, puisque celle-ci nous propose des Galaxy buds 2 d'une valeur de 299 € et la possibilité de le payer jusqu’en 24 fois sans frais. Nous vous disons tout sur cette superbe affaire.

Le Samsung Galaxy S23 FE est un smartphone haut de gamme mais proposé à un prix plus bas que ses grands frères que sont les S23, S23 + et S23 ultra, car il s'agit d'une version allégée qui se concentre sur les fonctionnalités les plus désirées par les utilisateurs ! Plus orienté vers les besoins de ses fans, FE voulant dire Fan Edition, cet appareil propose des composants avancés comme 8 Go de RAM et un écran Dynamic Amoled. Il sort aujourd'hui chez le constructeur Samsung, et nous pouvons l'avoir sur le site de Samsung à 699 € avec des Galaxy Buds FE offerts ainsi que la possibilité de le payer en 24 fois et cela sans frais.

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Exynos 2200

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3

Batterie : 4500 mAh, Charge rapide, charge sans fil

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE est particulièrement intéressante, car elle nous propose d'accéder à un téléphone puissant, avec un excellent processeur, 8 Go de RAM et un écran magnifique, ce qui permet de faire de lui un outil parfait pour les usages numériques qu'on attend dans un smartphone actuellement. Il possède également une bonne batterie et un très bon appareil photo.

Profitez de l'offre de lancement du Samsung Galaxy S23 FE avec des Galaxy Buds FE offerts !

Le Samsung Galaxy S23 FE est disponible dès à présent auprès de Samsung !

Le Samsung Galaxy S23 FE est donc disponible dès à présent sur le site de Samsung avec des des écouteurs sans fil Galaxy Buds offerts, mais aussi avec la possibilité de les payer jusqu'en 24 fois sans frais ! Une offre de lancement qui fait plaisir pour Noël puisqu'elle nous permet de mettre la main sur cet appareil tant attendu.