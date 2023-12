Samsung enrichit sa gamme Galaxy A avec le Galaxy A25 5G désormais officiel

Samsung vient d'annoncer la disponibilité d’un nouveau modèle dans sa populaire gamme Galaxy A : le Galaxy A25 5G. Fidèles à l'ADN de la série Galaxy A, il promette une expérience photo et vidéo améliorée, une batterie longue durée, et un design plus épuré.

Le Galaxy A25 5G a d’abord fait l’objet d’une fuite concernant son design. Ensuite, c’est l’intégralité de sa fiche technique qui a été révélée. Celle-ci se vérifie. Il vient officiellement d’être annoncé par Samsung France. Ce nouveau smartphone appartient au segment du milieu de gamme. Il se distingue par son écran Super AMOLED de 6,5 pouces, offrant des couleurs vives et des noirs profonds, ainsi qu'une excellente lisibilité même sous le soleil. Samsung annonce une luminosité maximale de 1000 cd/m². Notez la fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 120 Hz, il garantit une fluidité parfaite pour les vidéos et les jeux en ligne. Compatible Dolby Atmos, ce modèle est idéal pour une expérience immersive lors du visionnage de films et séries. Il propose un son stéréo. En outre, il y a une prise audio jack pour brancher un casque.

Un capteur de 50 mégapixels au dos et une puce Exynos 1280 à l'intérieur

Pour les photos, le Galaxy A25 5G est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, idéal pour capturer des moments quotidiens avec netteté, même en mouvement. Il intègre aussi un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels pour les paysages larges et les photos de groupe ainsi qu’un objectif macro de 2 mégapixels. Pour les amateurs de selfies et les appels vidéo, le capteur frontal de 13 mégapixels promet des images de haute qualité.

Le Galaxy A25 5G est alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et promet jusqu'à deux jours d'autonomie. Il supporte la charge à 25 watts. L’appareil est animé par une puce Samsung Exynos 1280 avec 6 Go de mémoire vive avec deux versions de stockage, 128 Go ou 256 Go, extensible jusqu'à 1 To. Il est compatible avec les réseaux 5G. Il est Wi-Fi 5 et Bluetooth. Il supporte la technologie NFC et propose un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil, au niveau de son bouton de mise en veille. L’appareil mesure 161x76,5 mm avec une épaisseur de 8,3 mm pour un poids de 197 grammes.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A25 5G est disponible pour un prix de 319 € avec 128 Go de mémoire interne ou à 379 € avec 256 Go d’espace de stockage. Il est décliné en noir, bleu et jaune.