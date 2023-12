Le Fairphone 5 obtient un score parfait de 10/10 par iFixit pour sa réparabilité exceptionnelle

Fairphone a annoncé son dernier smartphone, le Fairphone 5 pendant l’été 2023. Comme les précédents modèles, les Fairphone 2, Fairphone 3 et Fairphone 4, celui-ci profite d’une profonde réflexion sur l’intégration des composants en vue d’une réparation facile et donc d’une excellente durabilité. Le Fairphone 5 vient ainsi d’obtenir la note de 10/10 soit la plus élevée possible, soulignant ainsi sa réparabilité exceptionnelle et l’obstination de son fabricant pour des modèles durables.

Kyle Wiens, cofondateur et PDG d'iFixit, a salué cette réalisation en déclarant que la promesse de Fairphone d'offrir des mises à jour Android et de sécurité pour le Fairphone 5 est une avancée significative vers la durabilité dans une industrie dominée par des cycles de vie de produits éphémères. Il a ajouté que les efforts de Fairphone pour atteindre une durée de vie de 10 ans sont non seulement impressionnants, mais également sans précédent.

De son côté, Noud Tillemans, PDG de Fairphone, a exprimé sa satisfaction en recevant la note maximale d'iFixit. Il a souligné que c'était la quatrième fois qu'un appareil de leur marque recevait cette note et que Fairphone est la seule entreprise à avoir jamais atteint cette distinction. Selon Tillemans, cela valide non seulement leur engagement en faveur de la longévité et de la durabilité, mais témoigne également des efforts inlassables de leur équipe pour permettre aux consommateurs de posséder, contrôler et, si nécessaire, réparer leurs produits.

Fairphone, des mobiles fait pour durer

L'importance de cet accomplissement est encore plus significative dans le contexte actuel, où plus de 1,4 milliard de téléphones portables sont vendus chaque année dans le monde, avec une durée de vie moyenne de seulement 3 ans entre 2019 et 2022. Seuls 15 % de ces téléphones sont recyclés, contribuant à la croissance rapide des déchets électroniques

La marque Fairphone se distingue par son engagement envers la modularité et la réparabilité des smartphones. Le Fairphone 5 propose 10 pièces détachées, incluant des modules pour les caméras et des emplacements pour la carte SIM et la carte SD, rendant les réparations plus accessibles et optimisant le design de l'appareil. Le smartphone est également assorti d'une garantie de cinq ans et promet au moins cinq mises à jour du système d'exploitation après Android 13, prolongeant ainsi la durée de vie du Fairphone 5 jusqu'en 2031 au moins.

Enfin, une analyse du cycle de vie du Fairphone 4 a révélé que conserver un téléphone plus longtemps peut réduire les émissions de CO2 de 30 à 40 %. Ce résultat met en lumière les avantages environnementaux significatifs de l'utilisation prolongée des smartphones, soulignant l'impact positif de la démarche de Fairphone sur l'environnement.