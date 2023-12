Zoom sur les promotions de Noël disponibles dès 3,99€ chez cet opérateur mobile !

Les forfaits pas chers

Cdiscount Mobile propose en ce moment une gamme de forfaits mobile à prix mini permettant aux utilisateurs de choisir son abonnement parmi une offre large et à tous les prix ! Cinq forfaits sont à moins de 10€ par mois et offrent la possibilité de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger, à savoir les pays de l'Union européenne* et les départements d'outre-mer. Ces forfaits illimités sont par ailleurs sans engagement, vous laissant la liberté de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais.

Idéal pour les petits budgets, le forfait 5Go est à seulement 3,99€ par mois. Il vous permet de surfer sur le net à hauteur de 5Go depuis l'ensemble des zones précitées. Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez opter pour l'offre 20Go à 6,99€ par mois qui vous octroie donc 20Go utilisables depuis la Métropole ainsi que 8Go utilisables lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Le forfait 50Go, quant à lui, coûte la somme de 8,99€ par mois. Vous pourrez alors vous connecter à hauteur de 50Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 9Go lors de vos déplacements à l'étranger (UE/DOM). Enfin, le forfait à 9,99€ par mois vous propose 60Go pour votre navigation web en Métropole ainsi que 10Go lorsque vous voyagez à travers les destinations précédemment citées.

Pour les membres Cdiscount à volonté, vous pouvez souscrire au forfait 70Go jusqu'au 19 décembre prochain inclus. Pour en profiter, il vous faudra verser 7,99€ par mois. Vous disposerez alors de 70Go en France métropolitaine et de 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, sachez que votre nouvelle carte SIM vous coûtera seulement 1€ au lieu de 10€ !

Les forfaits avec la 5G offerte

Deux autres forfaits sans engagement vous permettent de faire le plein de data à un tarif préférentiel, tout en profitant gratuitement de la 5G ! En effet, celle-ci vous est offerte gracieusement par l'opérateur Cdiscount Mobile. Pour toute souscription à l'un ou l'autre de ces forfaits, vous bénéficierez également de cet avantage financier : la carte SIM est à 1€ au lieu de 10€.

Ainsi, vous pouvez opter pour le forfait 5G 130Go à 11,99€ par mois. Ce forfait vous offre les garanties suivantes :

130Go de 5G en France métropolitaine

27Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

appels, SMS et MMS illimités partout en Europe

Le forfait 150Go à 14,99€ par mois vous permet, quant à lui, de profiter de 150Go de 5G en France métropolitaine ainsi que de 14Go pour rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers l'UE* et les DOM. Bien entendu, vous bénéficierez aussi de l'illimité pour l'ensemble de vos communications dans l'ensemble de la zone Europe*.

*pays de l'UE + Norvège, Islande, Liechtenstein