La promo de Noël à ne pas manquer : votre forfait illimité avec 80Go à seulement 9,99€ !

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, c'est l'occasion de (se) faire plaisir en profitant des multiples offres en promotion disponibles chez de nombreux opérateurs... Si vous souhaitez une offre mobile illimitée et économique, nous avons LE forfait qu'il vous faut ! Il s'agit du forfait Le neuf qui vous propose l'illimité, des options et pas moins de 80Go de data au prix canon de 9,99€ par mois. On vous dit tout en détail de cette promo exceptionnelle à saisir dès maintenant !

Un forfait à prix canon

Noël commence à pointer le bout de son nez, c'est là l'opportunité de réaliser de belles économies en profitant des offres promotionnelles mises en avant par les multiples enseignes et autres opérateurs de réseau mobile. Si vous aussi, vous avez envie de (vous) faire plaisir, vous allez certainement apprécier cette offre exceptionnelle : le forfait Le Neuf de Syma Mobile. Ce forfait bénéficie d'un tarif préférentiel et fournit de nombreuses garanties en France comme à l'étranger.

Sans engagement, ce forfait économique vous laisse la liberté de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir. Vous pouvez ainsi vous ajuster selon vos envies et besoins, mais aussi prendre soin de votre équilibre budgétaire.

Le forfait Le neuf vous permet de surfer sur le net à hauteur de 80Go en France métropolitaine. Vous pourrez ainsi consulter de nombreux sites Internet, regarder vos séries préférées ou encore jouer à vos jeux vidéos favoris en toute sérénité. Concernant les communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l’illimité prévu par votre abonnement mobile. Vos proches résident dans les départements d'outre-mer ? Sachez que cet avantage s'applique également pour les appels émis depuis la Métropole vers ces derniers !

La bonne nouvelle est que pour profiter de ce forfait illimité, il vous faudra verser la somme de 9,99€ par mois seulement.

Une itinérance garantie

Parce que Syma Mobile a à coeur de vous permettre de voyager en toute tranquillité, il inclut à son offre mobile des garanties valables depuis l'étranger. Ainsi, vous aurez la possibilité de rester connecté même depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer grâce aux 10Go dédiés à cet usage ! Précisons que l'utilisation de ces gigas sera décomptée de votre enveloppe data globale.

Bien entendu, vous pourrez communiquer, là encore, comme bon vous semble où que vous soyez dans la zone Europe (UE/DOM), évitant ainsi les mauvaises surprises au retour de votre séjour professionnel ou de loisirs !

Des options pour agrémenter le tout

En souscrivant au forfait Le neuf, l'opérateur vous offre la possibilité d'appeler gratuitement depuis la Métropole vers 100 destinations internationales et vers les mobiles européens, ce, sans surcoût ! Il s'agit de l'option "Appels Internationaux", incluse gracieusement dans votre abonnement de téléphone mobile.

Si vous souhaitez étoffer ce dernier, sachez qu'il est possible de souscrire à différentes options payantes et sans engagement. Tout d'abord, la vitesse 5G est disponible avec le forfait Le Neuf et vous permettra de profiter de vos 80Go de data en 5G/4G depuis la France métropolitaine. Pour en bénéficier, il vous faudra sélectionner l'option Réseau 5G et verser chaque mois la somme supplémentaire de 3€.

Les voyageurs Outre-Atlantique pourront, quant à eux, choisir l'option "Appels & SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5Go d'internet aux États-Unis". Cette option est facturée 10€ par mois. "Internet 10Go en France métropolitaine" à 10€ par mois, "Appels internationaux depuis la France métropolitaine" à 20€ par mois sont d'autres exemples d'options disponibles avec ce forfait illimité.

J'EN PROFITE