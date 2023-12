iPhone 14 : Vous avez encore le temps ! Il arrive avant Noël et en 4 fois sans frais

L'iPhone 14, un smartphone haut de gamme fabriqué par l'enseigne Apple en 2022. Toujours très puissant et d'actualité, il fait partie des plus puissants modèles de la marque est est actuellement proposé sur Amazon à 799 € avec la possibilité de la financer en 4 fois sans frais. En plus, si vous le commandez dès aujourd'hui, il arrivera juste avant Noël ! Taillé autant pour les loisirs que les tâches pratiques, il s'agit d'un smartphone polyvalent, mais qui peut faire tourner les applications les plus demandeuses en termes de configuration.

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

A15 Bionic Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

: grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP) Batterie : 26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W, jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en continu

L'iPhone 14 propose d'excellentes caractéristiques, ce qui n'a rien d'étonnant pour un smartphone Apple. Intégrant une puce Bionic A15, et une écran Oled Super Retina XDR, il propose de grandes performances, tant dans la vidéo, que dans le calcul pur pour traiter les informations et faire tourner vos applications.

L'iPhone 14 est disponible en 4 fois sans frais et arrive avant Noël avec Amazon !

Nous pouvons trouver actuellement l'iPhone 14 à 799 € chez Amazon, avec la possibilité de le financer en 4 fois sans frais, et de le faire arriver juste à temps pour qu'il soit livré avant Noël !