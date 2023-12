Les trois promos RED, SOSH et B&You à ne pas manquer : votre forfait illimité avec 40Go à moins de 10€ !

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan pour Noël, vous allez à coup sûr trouver votre bonheur parmi les trois offres mobile en promo et sans engagement que nous avons sélectionnées rien que pour vous ! 40Go et l'illimité à 9,99€ par mois, découvrez ces nouvelles promos proposées spécialement pour les fêtes de fin d'année !

Un forfait RED 40Go avec l'option International

Voici un forfait à prix canon avec 40Go de data pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la Métropole. À 9,99€ par mois, vous bénéficierez également de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine comme depuis l'étranger, à savoir les pays de l'UE et les DOM. Depuis ces destinations, vous pourrez rester connecté grâce aux 11Go dédiés à cet usage.

Deux options sont disponibles avec ce forfait RED illimité. La première est la vitesse 5G à 3€ par mois avec laquelle vous pourrez naviguer à vitesse grand V en France métropolitaine. La seconde, spéciale International, est plutôt destinée aux globe-trotteurs. En effet, elle offre 35Go utilisables depuis l'UE et les DOM, dont 20Go pour la connexion Internet depuis la Suisse, Andorre, le Canada et les États-Unis. Cette option vous coûtera un supplément 5€ par mois.

Un forfait Sosh 40Go à prix canon

Réservée aux nouvelles souscriptions, Sosh propose une toute nouvelle offre mobile avec 40Go de data en France métropolitaine à 9,99€ par mois. Ce forfait illimité vient remplacer le forfait 20Go en vous fournissant au même prix deux fois plus de gigas ! Vous pourrez par ailleurs apprécier les 15Go fournis lorsque vous vous déplacerez à travers l'UE et les DOM. De plus, notez que l'illimité vous accompagnera aussi bien en France métropolitaine que depuis ces dernières zones afin de pouvoir garder le contact avec proches en toute sérénité.

Vous avez des amis ou de la famille qui habitent dans les DOM ? Bonne nouvelle, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans surcoût depuis la Métropole vers ces derniers car l'illimité est également inclus pour ces communications !

Un forfait B&You avec le Service Max

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de son forfait B&You 40Go au prix de 9,99€ par mois. Cet abonnement mobile économique vous permet de disposer de 40Go en France métropolitaine, de 14Go depuis les zones Europe et des DOM ainsi que de l'illimité pour communiquer en toute tranquillité depuis l'ensemble des destinations précitées.

Lors de votre souscription, vous pourrez bénéficier de la vitesse 5G en sélectionnant l'option pour 3€ supplémentaires chaque mois. De même, l'opérateur propose le Service Max au prix réduit de 4€ au lieu de 9€ par mois. Ce dernier vous offre les services suivants :