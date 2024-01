Samsung Galaxy S22 : Il est proposé avec 51 % de réduction dès le début d'année !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone haut de gamme ultra performant qui a été développé dans le courant de l'année 2022 par Samsung pour être sa figure de proue. Puissant et très polyvalent, il passe de 859 € à seulement 413 € avec en plus un code promo de 5 € !

Le Samsung Galaxy S22 est proposé avec une réduction de 446 € ! Oui, vous avez bien lu. Le haut de gamme de Samsung de l'année dernière ou plutôt devrions-nous dire de 2 ans puisque nous ne sommes plus en 2023, est proposé à un prix de smartphone milieu de gamme alors qu'il s'agit bien d'un très haut de gamme. Cette offre se trouve sur Rakuten et vous pouvez en plus en bénéficier avec un code promo qui vous ajoute une réduction de 5 € GOD5150, ce qui fait presque passer ce smartphone sous la barre des 400 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy S22

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Le Samsung Galaxy S22 est l'ancien modèle phare des smartphones Samsung. Cependant, le qualifier d' "ancien" ne veut pas dire qu'il est désuet, car il demeure l'une des principales références de la marque, mettant en avant des performances exceptionnelles dans les domaines du multimédia, du streaming, des jeux et de la musique. Équipé d'un grand écran Amoled, de 8 Go de RAM et d'une puce Exynos 2200, il fait partie des tous meilleurs smartphones de sa génération à ce prix.

Le Samsung Gamaxy S22 est proposé avec 446 € de réduction

Vous pouvez trouver en ce moment l'excellent Samsung Galaxy S22 au prix de 413 €, ce qui représente une réduction de 446 € par rapport au prix proposé directement par Samsung, avec un code promo qui vous ajoute une réduction de 5 € : GOD5150. Le modèle proposé sur Rakuten est une version américaine, mais il est tout à fait compatible avec les opérateurs français.