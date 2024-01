iPhone 14 : Cela va t-il s'arrêter ? Il baisse encore de 100 € et les soldes ne sont que le 10 janvier prochain...

L'iPhone 14 est un smartphone haut de gamme fabriqué par Apple en 2022 qui demeure un modèle très puissant et actuel, classé parmi les plus performants de la marque. Actuellement disponible sur Rakuten à 699 €, l'iPhone 13 est Conçu pour répondre aussi bien aux besoins de divertissement multimédia, streaming, jeux, musiques, qu'aux tâches pratiques, l'iPhone 14 se distingue par sa polyvalence, capable de faire fonctionner les applications les plus exigeantes en termes de configuration.

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux Processeur : A15 Bionic

A15 Bionic Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

: grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP) Batterie : 26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W, jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en continu

L'iPhone 14 offre d'excellentes caractéristiques, mais à vrai dire, ce n'est pas étonnant quand il est question des smartphones Apple ! Équipé d'une puce Bionic A15 et d'un écran Oled Super Retina XDR, il garantit des performances élevées, que ce soit dans la reproduction vidéo ou le traitement de l'information pour faire fonctionner vos applications. Les iPhone sont réputés pour leur optimisation, et l'iPhone 14 ne fait pas mentir cette réputation !

L'iPhone 14 est disponible en 4 fois sans frais et arrive avant Noël avec Amazon !

Nous pouvons trouver actuellement l'iPhone 14 à 699 € sur Rakuten au lieu des 869 € proposés directement par Apple sur son site officiel. Il s'agit d'une très bonne occasion pour se procurer l'un des meilleurs iPhone disponible sur le marché actuellement.