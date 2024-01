Les bonnes résolutions 2024 : un forfait 80Go à moins de 10€ par mois, trois offres sont à saisir !

Ça y est, la nouvelle année est entamée et avec elle, les bonnes résolutions ont sonné ! Alors, que diriez-vous de commencer par faire des économies sur votre budget de téléphonie mobile ? Pour vous aider dans cette lancée, on vous présente dans cet article trois offres à saisir dès maintenant vous permettant de profiter d'un forfait 80Go à moins de 10€ par mois !

Un forfait pas cher sur le réseau Orange

Chez Lebara, vous pouvez en ce moment souscrire à une offre spéciale avec 80Go de data en France métropolitaine au prix de 9,99€ tous les 30 jours. Ce dernier vous offre également la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter depuis la France métropolitaine. En optant pour ce forfait sans engagement, vous bénéficierez de 5Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Celui-ci s'appuie par ailleurs sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP publiée en octobre dernier.

Si cette offre vous intéresse, sachez que l'opérateur vous offre 1Go supplémentaire le premier mois d'abonnement et vous permet de profiter de la carte SIM gratuite !

Un forfait illimité sur le réseau Bouygues Telecom

De son côté, l'opérateur Cdiscount Mobile met à disposition une offre mobile alliant l'illimité pour communiquer sans se limiter et une bonne enveloppe data pour surfer sur le net en toute tranquillité. Il s'agit du forfait 80Go à 9,99€ par mois. Ce forfait illimité vous propose donc 80Go en France métropolitaine, mais aussi 14Go utilisables depuis les zones Europe et DOM, ainsi que l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis l’ensemble des destinations précitées. S’ajoutent à celles-ci les pays suivants : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Cet abonnement mobile est sans engagement et vous fait profiter du réseau Bouygues Telecom.

Un forfait avec option 5G sur le réseau SFR

Si vous souhaitez obtenir un forfait 80Go à prix doux avec la possibilité de profiter de la vitesse 5G, vous devriez trouver votre bonheur avec le forfait 80Go de Syma Mobile. En effet, l'opérateur le propose au prix attractif de 9,99€ par mois et utilise le réseau SFR.

Ce forfait illimité et sans engagement vous fournit 80Go en France métropolitaine ainsi que 10Go pour assurer votre itinérance lors de vos séjours dans l'Union européenne et les DOM. Bien entendu, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble des zones précitées. Notez également que l’opérateur vous permet de profiter gratuitement de l'option "Appels Internationaux" et vous donne la possibilité de souscrire à l'option 5G pour la somme supplémentaire de 3€ chaque mois.