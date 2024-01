Samsung Galaxy A53 5G : Un prix atomisé avec plus de 210 € de réduction pour ce milieu de gamme efficace et pas cher !

Le Samsung Galaxy A35 5G est le modèle le plus élevé des milieux de gamme commercialisée par Samsung en 2022. Taillé pour une utilisation multimédia tout autant que pour obtenir une expérience pratique et agréable, ce smartphone du constructeur coréen propose des composants de haut standing avec son écran Super Amoled ou sa batterie de 5000 mAh ! En ce moment, il est possible de se le procurer sur Rakuten pour seulement 252 € auxquels s'ajoute un code promo de 5 € SY5150. De quoi se procurer le Galaxy A53 en version 5G à moins de 250 € au lieu des 459 € proposés directement par Samsung.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A53 5G

Écran : Super AMOLED de 6,5 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,5 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1280

: Exynos 1280 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A53 5G offre une fiche technique performante comprenant un écran AMOLED de 6,5 pouces, technologie que l'on retrouve sur la plupart des écrans haut de gamme du marché, une batterie de 5000 mAh, également récurrente sur le haut de gamme, un capteur principal de 64 mégapixels pour son appareil photo, et une puce Exynos 1280 couplée à 6 Go de RAM. Pour un appreil de milieu de gamme, on peut dire qu'il offre de bonnes caractéristiques.

Le Smasung Galaxy A53 5G est disponible avec une très grosse réduction de plus de 210 €

Actuellement disponible sur Rakuten, le Samsung Galaxy A53 5G peut être acquis pour seulement 252 €, avec la possibilité d'appliquer un code promo de 5 € (code : SY5150). Cette offre permet d'obtenir le Galaxy A53 en version 5G à moins de 250 €, bien en dessous des 459 € proposés directement par Samsung.