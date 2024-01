Un forfait éco-responsable pour 2024 : c'est possible avec ce forfait Source 40Go à 10€ !

Le mois de janvier commence et avec lui les bonnes résolutions s'énoncent... Alors pour l'occasion, que diriez-vous de profiter de la nouvelle année pour choisir un forfait mobile responsable et solidaire ? C'est ce que propose l'opérateur Source Mobile avec son forfait unique à seulement 10€ par mois ! Venez (re)découvrir en détail cette offre mobile innovante dans cet article !

Une idée pour la nouvelle année

Si vous aussi vous êtes convaincu que l'on peut joindre l'utile à l'agréable, comme l'a été l'équipe de Source Mobile, alors ce forfait économique est fait pour vous ! Soutenu par Bouygues Telecom, Source Mobile propose un forfait unique qui vous propose de convertir les gigas que vous n'utilisez pas en gouttes (1Go = 20 gouttes). Ces gouttes sont stockées dans votre espace auquel vous aurez accès grâce à l'application Source. Celles-ci sont ensuite transformées en euros et servent à financer une ou plusieurs causes avec la ou les associations de votre choix. Ainsi, en plus de profiter d'un forfait mobile, vous pouvez soutenir un ou plusieurs projets qui vous tiennent à coeur dans les secteurs de l'environnement, de l'entraide et de la cause animale. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site officiel de l'opérateur pour connaître la liste des associations associées.

Le petit plus est qu'en optant pour cette offre mobile originale, vous aurez accès gratuitement à des astuces ainsi qu'à des outils malins afin de vous aider à mieux gérer votre consommation au quotidien avec l'application Source.

Un forfait responsable et solidaire à prix canon

Vous êtes intéressé par cette offre mobile ? Sachez que votre budget de téléphonie mobile ne se verra pas trop impacté puisque le tarif de ce forfait bloqué, responsable et solidaire coûte la somme de 10€ par mois.

En termes de garanties, vous aurez la possibilité de profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine mais aussi lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Pour ce qui est de votre navigation web, sachez que vous bénéficierez de 40Go en France métropolitaine et de 10Go utilisables depuis les destinations internationales précitées. L'opérateur vous permet de recharger votre enveloppe data par tranche de 5Go qui vous sera facturée 2€ (pour votre usage Internet en Métropole) si vos besoins en gigas sont momentanément plus importants.

Sachez enfin que ce forfait illimité est sans engagement. Vous êtes ainsi libre de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.