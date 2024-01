Honor Magic5 Lite : Seulement aujourd'hui ! Il est en solde avec 104,90 € de réduction chez ce marchand grâce à un code promo

Le Honor Magic6 Lite est sorti aujourd'hui... Le jour où commencent les soldes d'hiver, et pour accentuer le tout, aujourd'hui seulement Rakuten nous propose une réduction de 20 € sur un grand nombre de ses produits... dont le Magic5 Lite ! Nous sommes à la confluence parfaite pour trouver cet appareil au prix le plus bas possible.

Le Honor Magic5 Lite est très clairement l'un des meilleurs milieux de gamme sur le marché, et maintenant que son petit frère vient de sortir, il est plus accessible que jamais. Le Magic5 Lite nous offre parmi les meilleurs composants que l'on peut trouver, avec certains que l'on peut même considérer comme étant en avance sur leur temps. C'est le cas de sa batterie qui possède 5100 mAh, chose rare, même dans le haut de gamme aujourd'hui alors que le Magic5 Lite a presque 1 an ! Aujourd'hui seulement, le Magic5 Lite est proposé à 245 € avec en plus une réduction de 20 € supplémentaire que vous pouvez activer avec le code RAKUTEN20 ce qui fait 225 € seulement au lieu des 329 € de son prix de référence.

Fiche technique du Honor Magic5 Lite

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400X1080 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 2400X1080 pixels, 1-120 Hz Chipset : Snapdragon® 695 5G

: Snapdragon® 695 5G Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 64+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 64+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5100 mAh, charge 40 watts

: 5100 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Magic5 Lite du constructeur chinois Honor est une petite merveille de technologie. Fin et léger, il n'en est pas moins redoutable sur le plan des performances et de sa puissance brute. Avec ses 8Go de RAM et sa puce de Qualcomm, il offre une très solide expérience, tandis que sa batterie de 5100 mAh lui confère une durabilité dans le temps exemplaire. On peut noter également un écran absolument magnifique, idéal pour le gaming ou le streaming.

Le Honor Magic5 Lite est disponible avec presque 105 € de réduction chez Rakuten !

Aujourd'hui seulement, le Magic5 Lite est proposé au prix de 245 €, mais avec en plus une réduction de 20 € que vous pouvez activer avec le code RAKUTEN20. De quoi se procurer l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme à prix très réduit pendant les soldes. Il s'agit d'un modèle européen expédié depuis la France avec une garantie de 2 ans.