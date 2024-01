Samsung Galaxy A14 : Il ne reste plus beaucoup d’exemplaires ! Les soldes le font descendre sous les 140 € sur Amazon

Le Samsung Galaxy A14 est ce que l’on peut qualifier de véritable smartphone d’entrée de gamme, dans le vrai sens du terme, car il est pensé pour répondre aux besoins contemporains : multimédia, streaming, SVOD, navigations web et applications, voire même gaming, tout en proposant des composants très ergonomiques et à petits prix. Il est certain qu’un entrée de gamme en 2024, propose de tout aussi bonnes, voire meilleures performances que certains haut de gamme d’il y a quelques années, que l’on trouve pourtant plus cher en reconditionné et avec des mises à jour désuètes ! Pour les soldes, Amazon le propose à 138 € au lieu des 179 € de son prix de référence !

Fiche technique du Samsung Galaxy A14

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Comme nous le disions, le Galaxy A14 dans sa version 4G est un smartphone d'une grande praticité et pensé avec des composants excellents pour répondre aux attentes de la vie en 2024 ! Si vous recherchez un smartphone à petit prix, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci, car il propose une expérience très agréable, fluide et même plutôt puissante avec une autonomie longue durée, un bon appareil photo et un chipset polyvalent.

Le Samsung Galaxy A14 5G est à moins de 200 € sur Amazon !

Le Samsung Galaxy A14 en version 4G du constructeur coréen Samsung est en ce moment disponible à 138 € sur Amazon, faisant de lui l'appareil idéal pour ceux à la recherche d'une solution fiable sans sacrifier la qualité ! Mais attention, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires.