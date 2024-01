POCO X6 Pro 5G : un smartphone haute performance pour les amateurs de jeux et de multimédia

Le POCO X6 Pro 5G vient d’être officialisé par la marque via un communiqué de presse. Il se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, conçues pour satisfaire les joueurs les plus exigeants. Le smartphone est équipé d'un chipset Dimensity 8300-Ultra de dernière génération, garantissant une vitesse de fonctionnement et une réactivité exceptionnelles. Avec un score AnTuTu de 1 464 228, ce modèle établit un nouveau record de performance pour la marque POCO. Les utilisateurs bénéficieront d'une expérience de jeu rapide et fluide, soutenue par une autonomie de batterie prolongée.

Mémoire et stockage pour une expérience sans faille

La capacité de mémoire et de stockage du POCO X6 Pro 5G est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs multitâches. Avec jusqu'à 12 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage interne, ce smartphone veut assurer une utilisation sans accroc, que ce soit pour la photographie, la vidéographie ou le passage entre différentes applications. Le fabricant l’a doté de la technologie WildBoost Optimization 2.0 améliorée qui veut contribuer à rendre l'expérience de jeu encore plus rapide et plus immersive.

Le téléphone est équipé d’un écran CrystalRes Flow AMOLED, un autre atout majeur. Il offre un rendu esthétique et réaliste, idéal pour les jeux vidéo et la visualisation de contenus multimédias. Les couleurs vives et le contraste élevé, même en situation de contre-jour, ainsi qu'un ratio écran/corps de 94%, offrent une expérience visuelle immersive. Son design aux bords ultra fins souligne l'aspect moderne et élégant de l'appareil.

Une configuration photo intéressante

Le POCO X6 Pro 5G ne lésine pas sur les capacités photographiques. Il embarque un capteur photo principal de 64 mégapixels avec une stabilisation optique de l'image (OIS), pour assurer des prises de vue nettes et de haute qualité. Des fonctionnalités supplémentaires de capture et de suivi du mouvement améliorent la prise de photos et de vidéos, en suivant automatiquement les sujets en mouvement.

Le POCO X6 Pro 5G sera disponible en trois couleurs : Noir, Jaune et Gris. Il sera proposé à un prix de 350 € environ pour la version 8+256 Go tandis que la configuration 12+512 Go sera affichée à 420 € environ.