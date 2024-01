POCO M6 Pro, abordable avec un très grand écran et un capteur photo de 64 mégapixels

L'émergence du POCO M6 Pro marque un tournant important dans la catégorie des smartphones milieu de gamme. En effet, ce modèle propose une configuration photo intéressante puisqu’il s’appuie sur un capteur principal stabilisé optiquement pour limiter les bougés et embarquant 64 mégapixels. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels est là pour réaliser les prises de vue en mode macro. À l’avant, on peut compter sur un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie et réaliser des appels vidéo. En outre, le POCO M6 Pro est équipé d'un écran Flow AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz. Il propose des bordures ultrafines. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour une reconnaissance optimale de son propriétaire.

De plus, l'écran du POCO M6 Pro bénéficie d'une technologie tactile avancée, avec une super résolution tactile 16x. Cette caractéristique permet une réactivité et une précision accrues, notamment pour les jeux vidéo, offrant aux utilisateurs une expérience immersive et interactive. L’écran est protégé contre les rayures et les chocs grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 5.

Chipset Helio G99-Ultra : performance et divertissement

Un autre point fort du POCO M6 Pro est son chipset Helio G99-Ultra, une première dans cette série. Ce chipset est reconnu pour ses performances intéressantes, surtout dans les jeux vidéo, offrant des fréquences d'images fluides et une expérience utilisateur améliorée. Le POCO M6 Pro se distingue également par sa capacité de mémoire vive et de stockage, avec des options allant jusqu'à 12 Go de mémoire vive et 512 Go de mémoire interne. Cette capacité est une première dans la série M de POCO. En outre, on peut également compter sur la fonction RAM Extended qui permet de puiser dans la mémoire de stockage, pour augmenter la réactivité de l’appareil. Notez que le mobile supporte l’ajout d’une carte mémoire de type micro SD.

Recharge rapide et efficace

En termes de connectivité, le POCO M6 Pro est limité aux réseaux 4G. Il propose du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.2. Il est compatible avec la technologie sans contact NFC et dispose d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. En outre, comme les autres mobiles de la marque, il est doté d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle et piloter un téléviseur ou d’autres appareils électroniques. Enfin, le POCO M6 Pro propose une possibilité de recharge à 67 watts, permettant aux utilisateurs de recharger rapidement leur appareil. Il ne supporte pas la charge sans fil. La batterie a une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui assurer une bonne autonomie. Le téléphone propose un son stéréo depuis ses deux haut-parleurs.

Il mesure 161,1x74,95 mm pour une épaisseur de 7,98 mm et un poids de 179 grammes.

Le nouveau smartphone POCO M6 Pro est disponible en noir, bleu ou violet. Il est proposé en version 8+256 Go à 229,90 € contre 299,90 € pour la configuration 12+512 Go. Notez que cette dernière bénéficie d’une offre de lancement avec une réduction de 40 €.