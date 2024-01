Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus : Boulanger a su nous séduire avec ses propositions pour économiser sur l'achat du nouveau Redmi Note

Le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est arrivé ! Il s'agit d'un smartphone de milieu de gamme qui propose des composants de très haute qualité à un prix extrêmement compétitif. Son prédécesseur a connu un grand succès de vente sur certains sites l'année dernière, et nous parions que la gamme Redmi Note 13 continuera sur cette lancée en 2024. En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est proposé avec plusieurs cadeaux sur Boulanger !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, un smartphone de milieu de gamme qui est promis à un bel avenir, comme son prédécesseurs. Il faut dire que la fiche technique proposée par son constructeur Xiaomi est remarquable à tous les niveaux. En ce moment, pour son offre de lancement, Boulanger nous offre la possibilité d'acquérir ce tout nouvel appareil pour 469 €, avec un bonus de reprise de 50 € directement au panier, ainsi qu'une remise de 50% sur le protège écran sur mesure, et cela pour la version 5G avec 256 Go de stockage.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est plus puissant que son prédécesseur ! Équipé du processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, il garantit des performances encore plus rapides et efficaces. Avec une impressionnante RAM de 12 Go ou 16 Go selon le modèle, le téléphone excelle dans la gestion multitâche. Mais, il n'y a pas que la puissance qui rendent agréable un smartphone. Son écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offre également une expérience visuelle plus intense.

