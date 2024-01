Samsung Galaxy S24 Ultra : l’ajout de fonctionnalités comme le ray tracing font-ils de ce haut de gamme une révolution pour les gamers ? Alors qu'il est en précommande, la question se pose

Alors que Apple avec ses iPhone 15 Pro et Pro Max nous propose de jouer à certains très gros jeux console et PC en version native tel que Resident Evil 4 Remake ou Resident Evil Village, Samsung annonce quant à lui ajouter du Ray Tracing aux fonctionnalités de sa Galaxy S24 Series, et notamment du S24 ultra, le plus puissant Samsung actuellement disponible qui vient de se voir offrir une précommande en 24 fois sans frais et avec d'autres cadeaux sur le site de Samsung. La question qui se pose est de savoir s'il est idéal pour les gamers et particulièrement ceux orientés vers les jeux mobiles.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l’un des plus puissants smartphones actuellement, et sa précommande vient d’ouvrir il y a quelques jours à peine. Pour le présenter, Samsung nous a annoncé l’ajout de deux technologies : le Ray Tracing et Galaxy AI. Si on peut imaginer que l’IA pourrait avoir une influence sur les futurs titres appelé à sortir sur l’appareil, c’est davantage vers le Ray Tracing que se tournent nos regards.

Le Ray Tracing, c’est pour faire simple, une technologie qui permet de recréer en jeu un chemin « réaliste » de la lumière. Cela se traduit par des reflets sur l’eau, sur les vitres, la carrosserie d’une voiture… Qui dit lumière, dit ombre, et c’est donc également un moyen de créer un meilleur rendu pour celle-ci. Les joueurs de la première heure savent que les ombres n’ont pas toujours été le point fort des moteurs graphiques 3D.

D’après Samsung Newsromm Suisse : « Le Ray Tracing permet d’obtenir des visuels plus vrais que nature avec un effet d’ombre et de reflets supérieur. Et grâce à sa collaboration avec des partenaires de jeu leader du secteur, le Galaxy S24 permet aux utilisatrices et utilisateurs de profiter de jeux mobiles mondiaux plus optimisés. »

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Avec une telle fiche technique, on imagine sans mal l'appareil de Samsung rivaliser avec Apple sur le plan du jeu mobile, voire même du jeu vidéo tout court. Pourtant, le store de Samsung ne propose pas d'aussi gros jeux que son concurrent à la pomme, et seuls quatre titres ont été annoncés utilisant le Ray Tracing pour l'instant (retrouvez la liste ici), parmi eux, aucun qui ne soit un triple AAA, c'est-à-dire un gros jeu tel que Resident Evil 4 Remake, que nous trouvons sur iPhone 15. La seule licence célèbre qui bénéficiera de ce traitement est Diablo de Blizzard, avec Diablo Immortal, mais il ne s'agit pas d'un épisode principal de la série. On aurait préféré Diablo 4... Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ! Car c'est justement là que cela devient intéressant, ce ne sont pas tant les jeux actuels, que les futurs jeux qui nous intéressent.

Si Apple a pris un temps d'avance en ajoutant des licences célèbres et de gros jeux comme Assassin's Creed Mirage d'Ubisoft et Death Stranding de Hideo Kojima, rien ne dis que Samsung ne vas pas lui emboîter le pas et nous proposer également des grosses licences, créant de plus en plus un pont entre les différents supports. C'est en tout cas ce sens que semble emprunter la firme avec l'ajot du Ray Tracing qui serait autrement inutile. Après tout, en son temps la console portable PSVita de Sony faisait tourner de grands jeux, et la Switch, plus récente, est moins puissante que ce S24 Ultra, on peut donc s'attendre à tout !

Notre avis : Le Ray Tracing sur smartphone est avant tout un symbole de l'évolution du jeu mobile. Parier sur l’avenir avec ce S24 Ultra n'est pas vraiment risqué. Il est presque sûr qu'un lien de plus en plus grand va se créer entre les consoles, ordinateurs et smartphones. Cette avancée technologique fait par ailleurs penser que la VR (Virtual Reality) serrait également un terrain fertile pour nos smartphones de plus en plus puissants, puisqu'une fois branchée à un casque de réalité virtuelle, la taille de l'écran ne serait plus un problème ! Peut-être la prochaine étape. Mais, sans s'aventurer dans le futur, il existe déjà de nombreux jeux originaux, très bons, sans Ray Tracing et des portages très intéressants (comme GTA Trilogy pour prendre un exemple). Ajoutons que les services de cloud gaming des différentes plateformes Netflix, Amazon, etc. tournent à merveille avec cet appareil et permettent déjà de jouer à de gros jeux sur votre appareil portable, effaçant encore un peu plus les frontières ! S'il n'est pas une révolution pour le gaming, le Samsung Galaxy S24 Ultra s'inscrit dans une tendance qui nous y emmène de plus en plus et reste l'un des meilleurs smartphones pour jouer tout en renfermant un énorme potentiel pour le futur !

