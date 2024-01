Les Galaxy S24 inaugurent le Ray Tracing pour les futurs jeux mobiles de nouvelle génération

En collaboration avec des développeurs de jeux mobiles depuis plus d'un an, Samsung a œuvré pour rendre le Ray Tracing viable sur mobile. Lors de la présentation de la série Galaxy S24 à l'événement Unpacked 2024, la marque a ainsi annoncé plusieurs jeux à venir qui supporteront officiellement cette technologie d’amélioration du rendu graphique sur ces nouveaux smartphones haut de gamme.

La série Galaxy S24 est équipée des processeurs Exynos 2400 (Galaxy S24 et S24+) et Snapdragon 8 Gen 3 (Galaxy S24 Ultra). Quel que soit le modèle choisi, vous pourrez jouer à des jeux utilisant la technologie de Ray Tracing. Samsung a révélé quatre jeux qui supporteront officiellement cette technologie, dont trois sont à venir.

Rappelons que la technologie Ray Tracing est une technique de rendu graphique avancée utilisée principalement pour générer des images réalistes par ordinateur. Cette méthode simule le chemin que la lumière suit dans un environnement virtuel et calcule les interactions de cette lumière avec les surfaces et objets dans ce monde. Elle permet de créer des effets visuels très réalistes comme les ombres douces, les reflets détaillés sur l'eau ou le verre, et l'interaction complexe de la lumière avec différents matériaux.

Jeux phares de Samsung avec Ray Tracing pour le Galaxy S24

Bien que plusieurs jeux mobiles disponibles sur le Play Store utilisent déjà la technologie de Ray Tracing avec des degrés de réussite variés, Samsung a mis l'accent sur quatre titres lors de sa présentation. Ces jeux, tournant sur la série Galaxy S24, devraient porter le Ray Tracing mobile à un niveau supérieur.

Samsung a mentionné les quatre jeux suivants :

Racing Master – Un jeu de course à venir qui se vante de posséder plus de 100 véhicules sous licence, des courses multijoueurs en temps réel, des options de tuning et « une expérience visuelle sans pareil ». Racing Master n'est pas encore disponible, mais il est possible de se préinscrire pour sa sortie.

Night Crows – Indisponible en dehors de la Corée, Night Crows est listé sur le Google Play Store dans d'autres pays avec une option de préinscription. C'est un MMORPG se déroulant dans un continent européen fantaisiste du 13e siècle, offrant un marché ouvert, des capacités de vol et de grandes batailles. Le jeu utilise Unreal Engine 5.

Tarisland – C'est un MMORPG à venir offrant des capacités multiplateformes et des serveurs mondiaux. Le jeu promet des fonctionnalités telles que l'artisanat, le commerce, des spécialisations de talents doubles, des raids et des donjons avec des boss épiques.

Diablo Immortal – C'est le seul jeu déjà sorti mentionné par Samsung. Diablo Immortal, bien connu des joueurs, est un RPG de type hack & slash avec une vue de dessus, proposant une multitude de butins et de démons à combattre.

Nous nous attendons à ce que de nombreux autres jeux mobiles exploitent la technologie Ray Tracing et les capacités graphiques haut de gamme de la série Galaxy S24. Jusqu'à présent, cette technologie est nettement moins impressionnante que sur PC. Néanmoins, certains développeurs utilisent cette technologie de manière plus poussée que d'autres, et les jeux plus récents ou à venir pourraient offrir des scènes plus impressionnants grâce aux derniers proc