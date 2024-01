Bouygues Telecom vous offre jusqu’à 200 € de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S22 5G, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G et d’autres smartphones : profitez-en vite !

Envie d’un joli smartphone à prix cassé ? Alors, foncez chez Bouygues Telecom ! En ce début d’année marqué par les soldes hivernales, l’opérateur organise une grande opération Vente flash avec jusqu’à 200 € de remise immédiate sur une large sélection d’appareils mobiles pour la souscription d’un forfait 100 Go, 150 Go ou 200 Go. Parmi les modèles à tarif extrêmement réduit pendant encore quelques jours, vous trouverez notamment le Samsung Galaxy S22 5G et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Zoom sur un bon pan immanquable pour bien vous équiper… sans pour autant dépenser des sommes folles !