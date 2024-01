Craquez pour le nouveau forfait mobile 30Go sur le réseau Orange ou pour les offres 100Go et 130Go, toujours disponibles chez Lebara Mobile !

Une toute nouvelle offre mobile est lancée par l'opérateur Lebara : 30Go à seulement 6,99€ par mois ; venez la découvrir dans cet article ! On vous rappelle également que les forfaits 100Go et 130Go sont toujours disponibles si vous souhaitez profiter d'une enveloppe data plus élevée, sans pour autant vous ruiner !

Le nouveau forfait pas cher de Lebara

L'opérateur low cost Lebara propose une toute nouvelle offre mobile réservée aux nouvelles souscriptions. Il s'agit d'un forfait économique et sans engagement avec 30Go de data pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine sans alourdir le budget de téléphonie mobile !

En effet, à seulement 6,99€ tous les 30 jours, cet abonnement mobile vous permettra en plus des 30Go inclus de pouvoir appeler et envoyer vos SMS à votre guise en Métropole grâce à l'illimité. L'opérateur garantit par ailleurs votre itinérance à l'étranger en vous octroyant 5Go dédiés à Internet lorsque vous voyagez dans les zones UE et DOM.

Ce forfait s'appuie sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP publiée en octobre dernier. Cela vous assure de pouvoir profiter pleinement et de façon optimale des garanties de votre abonnement mobile.

Pour toute souscription à ce forfait 30Go, l'opérateur offre 1Go supplémentaire le premier mois d'abonnement et propose la carte SIM gratuite !

Plus de data à prix doux

Si vous souhaitez bénéficier d'une enveloppe data plus avantageuse, sachez que les forfaits 100Go et 130Go sont toujours disponibles ! Ces forfaits sans engagement bénéficient de tarifs attractifs et se renouvellent tous les 30 jours.

Pour ne pas dépasser le seuil mensuel des 10€, vous pouvez opter pour le forfait 100Go à 9,99€ par mois. Avec celui-ci, vous profiterez de 100Go en France métropolitaine et de 5Go lors de vos séjours dans les zones UE et DOM. Le forfait mensuel 130Go vous coûtera 4€ de plus, soit 13,99€ par mois, et vous permettra de surfer sur le web à hauteur de 130Go en France métropolitaine et de 8Go depuis les destinations internationales précitées. L'un comme l’autre de ces forfaits vous donnera la possibilité de bénéficier des appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine.

Notez enfin que ces offres exclusives réservées aux nouveaux clients profitent également des deux avantages susmentionnés, que sont :