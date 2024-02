iPhone 12 : profitez d'un reconditionnement français à prix cassé pour votre iPhone

L'iPhone 12 est ce que l'on peut qualifier de succès. Il fut l'une des sorties les plus remarquées de la marque Apple et reste une référence : ni trop vieux, ni trop récent, il est possible de le trouver à de très bons prix ce qui fait de lui l'un des meilleurs choix actuellement puisqu'il bénéficie toujours de mises à jour. Vous pouvez vous le procurer sur le site de CertiDeal à plusieurs prix selon son état : en correct vous pouvez trouver l'iPhone 12 pour 301 €, en très bon état 352 € et en exclusivité premium vous pouvez l'obtenir pour 390 € avec un écran 100 % garantie d'origine Apple, une exclu de CertiDeal. Le tout est disponible avec une garantie de 2 ans et est reconditionné en France.

Les caractéristiques de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 4 Go

Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L'iPhone 12 possède une fiche technique très efficace avec ses atouts : un écran OLED de 6,1 pouces ;du plus bel effet ; une puce Apple A14 Bionic très rapide et une RAM de 4Go. On notera que son appareil photo propose des photos et vidéos assez puissantes.

Un iPhone 12 reconditionné en France pour seulement 300 € !

