Samsung Galaxy S24 : Aujourd'hui seulement, ce nouveau haut de gamme touche du doigt les 700 € avec ce code promo

Le Samsung Galaxy S24 est la nouvelle itération des smartphones haut de gamme S popularisé par le constructeur Samsung. Il s'agit d'un smartphone ultra moderne qui intègre AI Galaxy, une intelligence artificielle conçue pour révolutionner les nouveaux Samsung. Celui-ci est proposé au prix de 899 € par Samsung, mais sur Rakuten, vous pouvez l'obtenir unquement ce dimanche 4 février pour 709 € seulement grâce au code RAKUTEN50 ! Difficile de rater une occasion aussi belle.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 délivre des performances nettement supérieures à son prédécesseur, le Galaxy S23, mais en plus nous offre sa grande nouveauté : une nouvelle Intelligence Artificielle nommée Galaxy AI. En plus, ce smartphone promet une expérience rapide et réactive, prêt à recevoir les mises à jour Android pendant les sept prochaines années ! Du côté de ses composants, pas de surprise, tout est à la pointe de la technologie et prouve que Samsung est définitivement le leader du marché.

Voici notre test complet du Samsung Galaxy S24 !

Le Samsung Galaxy S24 est sorti il y a deux semaines et se retrouve presque à 700 € au lieu de ses 899 € !

Le Samsung Galaxy S24 est sur Rakuten, où vous pouvez l'obtenir uniquement ce dimanche 4 février pour 709 € grâce au code RAKUTEN50 ! Il s'agit d'une version importée compatible avec le réseau français qui est livrée avec une garantie de 2 ans.