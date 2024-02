Craquez pour la Série Spéciale de Free Mobile : un max de data à prix canon !

Vous avez entendu parler de la série spéciale signée Free Mobile, mais ne savez pas très bien quelles sont les garanties proposées ? Il est temps d'en apprendre plus sur cette offre mobile à prix canon ! 140Go à seulement 12,99€ par mois, vous trouverez dans cet article toutes les réponses à vos questions... Zoom sur le Série Free 140Go !

Un max de data à prix canon

La Série Spéciale de Free Mobile figure parmi les forfaits Free et présente une alternative tout à fait intéressante aux autres offres mobile de la gamme : il s'agit d'un forfait avec de nombreux avantages et de belles garanties valables en France comme à l'étranger au prix doux de 12,99€ par mois.

Valable la première année de votre abonnement, la Série Free évolue ensuite automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois (tarifs préférentiels pour les abonnés Freebox et Freebox Pop). Ce forfait Free 5G propose davantage de garanties telles qu'une enveloppe data de 250Go de 5G - voire illimitée - en Métropole, 35Go utilisables depuis les quatre coins du globe ou encore l'accès gratuit aux applications TV OQEE by Free et Free Ligue 1.

La Série Free est sans engagement et fournit quant à elle 140Go de data pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la France métropolitaine. De plus, avec cet abonnement mobile, vous aurez l'opportunité de communiquer comme suit depuis la Métropole :

appels illimités vers les DOM (hors Mayotte)

SMS illimités vers les DOM

MMS illimités

Une itinérance garantie

Vous êtes amené à voyager de manière régulière à l'étranger ? Qu'il s'agisse de séjours professionnels ou de voyages de loisirs, l'opérateur assure votre itinérance en vous octroyant des garanties valables depuis les pays de l'Union européenne ainsi que depuis les départements d'outre-mer.

Ainsi, avec ce forfait illimité, vous aurez l'opportunité de rester connecté grâce aux 18Go fournis pour votre usage Internet depuis les destinations précitées. Vous pourrez ainsi continuer à regarder vos séries préférées, jouer à vos jeux vidéo favoris ou encore garder accès à vos dossiers professionnels en ligne ainsi qu'à vos courriels sans souci ! De même, vous aurez d’opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis celles-ci.