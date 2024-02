HMD Global fait la promotion de sa nouvelle marque de smartphones… HMD

Après avoir exploité pendant plusieurs années la marque Nokia pour vendre des smartphones, la société HMD Global veut désormais de concentrer sur sa propre marque de téléphones. En effet, elle a mis à jour récemment plusieurs pages de son site Web avec des visuels particulièrement évocateurs mettant à jour des designs sombres, tout en couleur qu’elles pourraient utiliser pour ses futurs smartphones.

Alors que la société a récemment communiqué sur le fait qu’elle proposerait d’ici les prochains mois des smartphones sous la marque HMD, elle continue de déployer sa stratégie de communication à travers la mise en ligne de plusieurs images au caractère d’illustration. Celles-ci révèlent ce à quoi pourraient ressembler les futurs téléphones mobiles HMD. Impossible pour le moment de dire si les couleurs particulièrement vives qui sont mises en avant sur les images seront effectivement utilisées sur les coques des appareils ou si c’est uniquement un effet de style. Le premier modèle qui sera officialisé sous la marque HMD pourrait nous donner une piste.

Un design assez convenu

Concrètement, on peut voir plusieurs images d’un téléphone qui embarque deux capteurs photo à l’arrière avec des coins et des profils particulièrement arrondis. L’une des photos publiées sur le site suggère un téléphone doté de trois capteurs photo et on peut voir la présence d’un port USB-C et d’une prise audio jack 3,5 mm permettant de connecter un casque. Si ce sont effectivement les grandes lignes des futurs mobiles, on ne peut pas dire que le genre soit vraiment disruptif. En effet, si tel est le cas, cela signifie que la marque ne va pas prendre beaucoup de risque dans le domaine du design. Espérons qu’elle sera plus audacieuse sur les caractéristiques techniques.

Nous n’avons pas d’informations précises sur une date d’annonce. Toutefois, vu que l’un des plus importants rendez-vous sur les smartphones et la mobilité va prochainement avoir lieu à Barcelone lors du MWC 2024, il n’est pas totalement déraisonnable que penser que HMD Global puisse prendre la parole à ce moment-là.