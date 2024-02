iPhone 12 Pro : le haut de gamme à prix réduit dès 430 € avec un reconditionnement fait en France

Le reconditionnement est une pratique de plus en plus répandue. Il est vrai que c'est une façon de faire des économies tout en accédant à un appareil plus haut de gamme. Si en plus il est possible d’allier cela à une démarche éthique, alors c’est du tout bon ! C'est le cas avec Certideal qui propose d’accéder à un smartphone reconditionné, un geste écologique évident, mais qui en plus est entièrement reconditionné en France ! Avec CertiDeal, vous pouvez vous procurer un iPhone 12 Pro à 430 € en état correct, 442 € en très bon état, 449 € en parfait état, et pour la version Premium 492 € ! Il est en plus de cela possible de faire remplacer la batterie par une neuve et l'appareil est livré avec 2 ans de garantie !

Fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

Processeur : Puce Apple A14 Bionic

RAM : 6 Go

Puce : A14 Bionic

Stockage interne : 128 Go

Objectif principal : 12 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Pas de surprise, l’iPhone 12 Pro est l’un des succès d’Apple grâce à une fiche technique qui le rend très réactif et agréable d’usage. Il possède un appareil photo très performant, une bonne autonomie et un écran magnifique qui font de lui une valeure sûre.

CertiDeal vous permet de vous procurer un iPhone 12 Pro à 430 € en état correct, mais vous pouvez également choisir celui à 442 € en très bon état ou encore celui 449 € en parfait état, ainsi que la version Premium pour 492 € ! Vous pouvez même faire remplacer la batterie par une neuve et l'appareil est proposé avec 2 ans de garantie.