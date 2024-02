Samsung Galaxy A54 5G : Non, non, ce n’est pas une erreur, il est bien à moins de 300 €

Le Samsung Galaxy A54 5G est un smartphone de milieu de gamme très populaire, et on comprend pourquoi ! Avec sa fiche technique très efficace et un prix très bas sur Rakuten en c emoment, il fait plaisir aux économes et aux utilisateurs avertis. Nous vous disons tout !

Le Samsung Galaxy A54 5G est un peu comme un gâteau au chocolat, quand on y goûte, on en veut encore. Mais avec lui, pas de risque de faire une indigestion ! Le Samsung Galaxy A54 5G est un véritable plaisir au quotidien, et est sans problème l’un des smartphones de milieu de gamme les plus côtés. Il faut dire que Samsung est le plus gros constructeur à être positionné sur ce segment du marché, Apple ne proposant que du haut de gamme. Toujours est-il que le Samsung Galaxy A54 a de la concurrence, une très bonne même, mais arrive tout de même à sortir sur le podium ! En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour seulement 290 €, et en plus avec une garantie constructeur de 2 ans !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Excellent tant en performance, qu’en praticité, le Galaxy A54 5G a de belles années devant lui, et promet par ainsi d’accompagner pendant longtemps ses heureux acquéreurs. Avec un écran Amoled, une batterie puissante, et un processeur qui peut faire tourner les jeux mobile sans ralentissement, difficile de faire mieux dans cette gamme de prix.

Le Samsung Galaxy A54 5G est sur Rakuten au meilleur prix !

Le Samsung Galaxy A54 5G est disponible en ce moment sur Rakuten à 290 € ! Une réduction substantielle par rapport aux 449 € que Samsung nous propose de son côté. Il s’agit d’un modèle importé tout à fait compatible avec le réseau français, et celui-ci est proposé avec une garantie constructeur de 2 ans !