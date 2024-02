Ah bon ? Le OnePlus 11 5G dans sa version avec 16 Go de RAM à 599 € au lieu de 819 € juste après la sortie du OnePlus 12

Le OnePlus 11 est le smartphone haut de gamme de OnePlus. Du moins, c’était son plus haut de gamme avant la sortie du OnePlus 12 qui est venu proposer pas moins de 16 Go de RAM. Cependant, n’oublions pas que c’était déjà le cas du OnePlus 11 ! Une rare puissance qui symbolise bien la volonté de OnePlus de nous proposer de la qualité et des innovations. En ce moment, il est possible de se le procurer à 599 € chez Rakuten.

Fiche technique du OnePlus 11

Écran : AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels

: AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Stockage : 256 Go

: 256 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100W

Le OnePlus 11 affiche des composants de haute volée, 16Go de RAM, la puce Snapdragon® 8 gen 2, la même que le Samsung Galaxy S23, un écran Super Fluid Amoled avec 1440 x 3216 pixels et Dolby Vision. Côté son, il propose un double haut-parleur avec Dolby Atmos et son appareil photo est construit avec la célèbre marque de photographie Hasselblad. Le OnePlus 11 propose même du Ray Tracing, 1 an avant que le S24 ne mette cette fonctionnalité en avant pour son smartphone !

Le OnePlus 11 est disponible avec une offre à 599 € seulement

Le OnePlus 11 5G est proposé en ce moment à moins de 600 € dans sa version avec 16 Go de RAM sur Rakuten tandis que son constructeur le propose à 819 €, une grosse réduction qui fait plaisir au vu des innovations proposées par ce modèle.