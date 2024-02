Nouvelle offre exceptionnelle réservée aux cinéphiles de -26 ans : Canal+ et un accès UGC illimité à prix canon !

Décidément, les jeunes sont chouchoutés chez Canal+ ! Alors qu'ils bénéficient déjà toute l'année d'un tarif exceptionnel à -50 % sur l'abonnement Canal+ de leur choix, une nouvelle offre à durée limitée va sans nul doute donner le sourire aux plus cinéphiles d'entre eux : un abonnement illimité aux cinémas UGC proposé à prix fou ! Attention, cette offre est réservée aux 5 000 premiers inscrits.

Canal+ et les offres Avantage -26 ans

Si vous avez moins de 26 ans, vous faites partie des heureux élus ! En effet, Canal+ vous octroie une remise exceptionnelle de 50 % sur le prix de votre abonnement. En voilà une vraie bonne affaire ! Cette offre est valable sans engagement, jusqu'au jour de votre 26e anniversaire.

Vous pouvez ainsi profiter de votre abonnement Canal+ au prix canon de 13,99 €/mois, au lieu de 27,99 €/mois. Au menu, l'accès bien sûr à la chaîne Canal+ en clair, mais également aux chaînes thématiques Canal+ Box Office, Canal+ Grand Écran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Sport 360. En prime, la plateforme de streaming Apple TV+ est incluse !

Vos contenus seront accessibles depuis votre ordinateur (PC/Mac), votre tablette ou smartphone, votre TV connectée (Samsung, LG ou Hisense) ou encore votre console (PS4, PS5, Xbox...). À noter : ils ne seront en revanche pas disponibles directement depuis votre box Internet, contrairement aux offres Canal+ traditionnelles.

Sachez que d'autres formules Canal+ à -50 % sont disponibles pour les moins de 26 ans : Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport. Mais elles ne sont pas concernées par la super promo UGC qui va suivre !

DÉCOUVRIR LES PROMOS CANAL+ RÉSERVÉES AUX JEUNES

Accédez en illimité à tous les cinémas UGC pour seulement 11,99 €/mois !

Le groupe UGC, ce sont pas moins de 50 cinémas et 521 salles en France. Il y a forcément un cinéma UGC près de chez vous !

En ce moment et jusqu'au 30 juin 2024, Canal+ et UGC vous proposent une offre exceptionnelle : pour tout abonnement à Canal+ (offre à 13,99 €/mois), profitez d'une remise irrésistible sur l'abonnement UGC illimité -26 ans. Celui-ci est affiché à 11,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois ! Le prix est garanti pendant un an. Pour en profiter, il faudra vous engager pendant au moins 6 mois.

Comment en bénéficier ?

Souscrivez d'abord à votre abonnement Canal+ en ligne. Vous recevrez alors un code promotionnel UGC Illimité -26 ans valable pendant 30 jours. Souscrivez ensuite votre abonnement UGC illimité -26 ans, directement sur le site ou l'appli mobile UGC.

Dépêchez-vous pour en profiter : ce super bon plan n'est disponible que pour les 5 000 premiers inscrits !