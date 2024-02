Bon plan : profitez de ce nouveau forfait pas cher avec 100Go sur le réseau Orange à 8,99€ !

Vous cherchez un bon plan pour changer de forfait mobile ? Alors cette offre en promo devrait vous séduire... L'opérateur Lebara lance une toute nouvelle offre exclusive avec 100Go de data à prix doux ! Réseau mobile, garanties, tarif, ... On vous dit tout dans cet article pour que vous puissiez vous faire plaisir sans plus attendre !

Un forfait pas cher sur le premier réseau de France

L'opérateur Lebara propose en ce moment une toute nouvelle offre permettant aux nouveaux clients de souscrire à un forfait pas cher, disponible sur le premier réseau de France ! Il s'agit en effet du réseau Orange qui prend la première place en termes d'efficacité parmi les différents critères et indicateurs pris en compte au cours de l'enquête menée par l'ARCEP (Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), dont les résultats ont été publiés au mois d'octobre 2023. Ainsi, choisir un abonnement mobile qui utilise ce réseau est le meilleur moyen de pouvoir profiter pleinement et de façon optimale de vos garanties !

Notez que ce forfait Mensuel 100Go est réservé aux nouvelles souscriptions et est sans engagement. Vous aurez alors l'opportunité de résilier votre forfait de téléphone portable dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir. Avant de vous présenter les garanties offertes par cet abonnement, nous vous précisons que ce dernier court sur 30 jours et non sur un mois calendaire comme il est d'usage dans le secteur de la téléphonie mobile. Ainsi, votre forfait Mensuel 100Go se renouvelle automatiquement tous les 30 jours.

100Go à 8,99€ et la carte SIM offerte

Le nouveau forfait Mensuel 100Go est au prix doux de 8,99€ par mois et vous permet de vous connecter à hauteur de 100Go en France métropolitaine. Vous aurez également la possibilité de communiquer comme bon vous semble puisque les appels et les SMS émis depuis et vers la Métropole sont illimités avec ce forfait sans engagement !

Si vous êtes amené à vous déplacer de manière régulière à l'étranger, l'opérateur vous accompagne afin d'assurer votre itinérance. Pour ce faire, vous bénéficierez effectivement d'une enveloppe data de 5Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Enfin, sachez qu'en optant pour cette offre mobile, vous pourrez également profiter de deux avantages :