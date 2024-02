Xiaomi Redmi Note 13 Pro : Ah oui ! Il est à peine plus cher que le Redmi Note 12 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le tout dernier smartphone produit par Xiaomi pour sa gamme la plus populaire : les Redmi Note ! En ce moment, vous pouvez le trouver chez ce marchand pour 275 € ! Nous vous disons tout sur lui et cette promo !

Êtes-vous à la recherche d'un smartphone résistant et pratique qui vous accompagne au quotidien tout en offrant un accès facile à vos loisirs ? Pas besoin de se tourner vers les modèles très haut de gamme. La gamme Redmi Note de Xiaomi, spécialisée dans le milieu de gamme avec une forte orientation vers le multimédia, répond parfaitement à ces critères. Le dernier-né de cette série, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, gagne rapidement en popularité sur le marché. Actuellement, vous avez la possibilité de l'acquérir à un prix de 275 € sur le site de Rakuten, au lieu du prix récemment affiché de 319 € par Xiaomi.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro affiche des performances remarquables dans sa fiche technique, équipé de 8 Go de RAM et d'un processeur MediaTek Helio G99-Ultra. Cette configuration permet non seulement de prendre en charge des jeux exigeants, mais aussi d'assurer une réactivité exceptionnelle au niveau de l'écran et des applications. On peut dire que Xiaomi propose de très bos smartphones.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible sur Rakuten à 275 €

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible sur Rakuten pour 275 € en version 4G, une très bonne affaire pour cet appareil garanti pendant 2 ans et qui est fourni avec un câble USB.