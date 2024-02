Samsung Galaxy S24 Ultra, meilleur écran au monde, selon DxOMark

Dans un marché où la qualité de l'affichage est devenue un critère décisif, le Samsung Galaxy S24 Ultra établit un nouveau standard. DxOMark, reconnu pour ses évaluations indépendantes, a attribué à ce modèle un score de 155, lui conférant le titre d'écran le plus performant à ce jour. Cette reconnaissance met en lumière les progrès constants des technologies d'affichage, notamment en termes de luminosité, de gestion des reflets et de rendu des couleurs.

Le Google Pixel 8 Pro, précédent détenteur du titre, avait été loué pour sa capacité à offrir une excellente lisibilité dans diverses conditions d'éclairage, grâce à une luminosité et un rendu des couleurs adaptatifs. Cependant, les dernières avancées de Samsung avec le Galaxy S24 Ultra et ses modèles frères, le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, ont permis à la marque de surclasser Google, prouvant une fois de plus que le fabricant sud-coréen fourni par Samsung Display est toujours à la pointe dans ce domaine.

Quelles sont les caractéristiques de cet écran ?

L'écran du Galaxy S24 Ultra est un modèle AMOLED de 6,8 pouces offrant une résolution de 1440x3120 pixels. Il se distingue par l'adoption de la technologie LPTO, qui ajuste dynamiquement la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz pour optimiser la consommation énergétique sans compromettre la fluidité de l'affichage. Compatible avec le HDR10+, cet écran atteint un pic de luminosité de 2600 cd/m², un atout majeur pour la lisibilité en plein soleil.

Outre ces caractéristiques impressionnantes, le Galaxy S24 Ultra intègre un lecteur d'empreinte digitale rapide sous l'écran, renforçant la sécurité et la facilité d'accès. Sa compatibilité avec le style S Pen permettant de prendre des notes ou de faire des dessins est un plus. En outre, la résistance de l'écran est assurée par le Corning Gorilla Glass Armor, offrant une protection optimale contre les chocs et les rayures.