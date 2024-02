Xiaomi Redmi Note 13 Pro : avec sa technologie Amoled et ses 8 Go de Ram, il est le sujet d'une promo à saisir sans délai !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est l’heureux successeur de la douzième génération de Redmi Note développé par le constructeur chinois Xiaomi. Heureux ? Oui, car les Redmi Note se sont fait un nom en monopolisant la première place des ventes sur différents sites, et notamment le Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Il faut dire que le Redmi Note 13 Pro prouve, à lui seul, qu’aujourd’hui il n’y a pas besoin d’aller voir exclusivement du côté des haut de gamme pour accéder à un téléphone au goût du jour et proposant une technologie embarquée assez puissante pour ne pas se retrouver coincé en téléchargeant certaines applications. La plus-value d’un haut de gamme réside dans ses innovations, mais quand on peut se procurer un Redmi Note 13 Pro pour 262 € sur Rakuten et que l’on a simplement besoin d’un smartphone fonctionnel, costaud, et performant, pas besoin d’aller plus loin !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Comme nous le disions plus haut, le Xiaomi Remdi Note 13 Pro est performant, et cela passe par une fiche technique résolument moderne qui nous propose tout ce qu’un haut de gamme proposait de nouveau il y a encore 2 à 3 ans. Technologie Amoled, batterie de 5000 mAh, appareil photo avec qualité 4k, tout est là !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible avec une réduction de plus de 50 €

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro dans sa version 4G est proposé sur Rakuten pour 262 €, une réduction de 57 € pour ce smartphone qui est proposé à 319 € par son constructeur, mais qui était encore à 349 € il n’y a pas longtemps !