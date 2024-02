Nothing nous donne rendez-vous le 5 mars pour le lancement du phone 2a

Dans un communiqué, la marque Nothing nous a donné rendez-vous le 5 mars prochain pour le lancement de son nouveau smartphone. Baptisé phone 2a, il veut offrir aux utilisateurs les fonctions essentielles d’un téléphone connecté d’aujourd’hui et prometteur d’un excellent rapport qualité prix. En voici tous les détails bien que ceux-ci ne soient pas encore officiels.

Depuis quelques semaines maintenant, plusieurs rumeurs circulent au sujet d’un nouveau smartphone de la marque Nothing. Après le phone 2 lancé l’année dernière, la société prépare un mobile de milieu de gamme. Plusieurs détails semblent avoir fuité début janvier. Depuis, la marque a officiellement communiqué sur le nom de l’appareil, sans révéler plus d’informations. Plus récemment, des rendus particulièrement réalistes et sérieux ont été publiés. Plusieurs personnes pensaient savoir que l’appareil serait officiellement présenté lors du prochain salon MWC 2024 de Barcelone, fin février. Or, comme pour couper toute rumeur supplémentaire, un e-mail émanant de Nothing nous est parvenu pour nous donner rendez-vous le 5 mars afin de découvrir tous les détails du phone 2a.

Quelle fiche technique attendue pour le Nothing phone 2a ?

La marque n’a pas donné d’informations sur les caractéristiques techniques. Toutefois, il se murmure que le mobile pourrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de 120 Hz. Il serait animé par un chipset MediaTek Dimensity 7200 sous Android 14 avec une interface développée par la marque qui fait l’une de ses plus grandes fiertés. Le téléphone embarquerait un capteur photo principal de 50 mégapixels, un Samsung GN9 associé à un autre capteur de 50 mégapixels, Samsung JN1, cette fois, à l’arrière. Il profiterait d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Le mobile serait doté de l’interface Glyph, au dos qui permettrait d’animer l’arrière de l’appareil. Rappelons que Nothing a ouvert le code de développement de cette interface permettant ainsi aux développeurs de l'utiliser pour proposer des projets d'applications utilisant les différentes LED installées derrière le téléphone. Ce dernier serait semi-transparent en noir ou en blanc.

Toutes ces informations restent à être confirmées par la marque lors du lancement et sont, comme les autres rumeurs à prendre avec prudence.