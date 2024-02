599 € au lieu de 999 € ! Le Xiaomi 13 baisse fortement de prix pour la sortie du Xiaomi 14 annoncé pendant le MWC

La semaine dernière avait lieu le MWC 2024 le salon international de Barcelone dédié aux nouvelles technologies, un rendez-vous que ne manquent jamais les grandes marques montantes du smartphone telles que Xiaomi ou Honor, pour venir présenter leurs nouveautés. Ce sont les très attendus Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra qui nous ont été présentés et lancés sur le marché dans la foulée. Une excellente nouvelle, car cela marque irrévocablement la baisse de prix de la génération précédente, c’est-à-dire le Xiaomi 13. C’est une double bonne surprise ici, car ce n’est pas un, mais bien deux marchands en collaboration, qui nous proposent l'appareil : Darty, allié à Rakuten, nous offre ce smartphone ultra haut de gamme pour 599 € !

La fiche technique du Xiaomi 13

Écran : 6,36 pouces, dalle AMOLED, 1080 x 2400 pixels, 120hz adaptatif

6,36 pouces, dalle AMOLED, 1080 x 2400 pixels, 120hz adaptatif Puce : Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 RAM : 8 Go

8 Go Photo arrière : 3 Capteurs : 54 Mpx grand angle, 12 Mpx ultra grand angle, 10 Mpx téléobjectif macro - Film en 8K

3 Capteurs : 54 Mpx grand angle, 12 Mpx ultra grand angle, 10 Mpx téléobjectif macro - Film en 8K Photo avant : 32 Mpx

32 Mpx Batterie : 4500 mAh, charge rapide 67W

Le Xiaomi 13 est un smartphone très puissant, le porte-étendard de la marque chinoise Xiaomi. Celui-ci se veut être un flagship killer en rivalisant avec le Samsung Galaxy S23 et l’iPhone 14… Et on peut dire qu’il y parvient. Doté de la puce la plus puissante sortie l’année dernière, la même que dans le Galaxy S23 Ultra, il bénéficie en plus d’un appareil photo développé en partenariat avec Leica, la célèbre marque de photographie. Côté écran, il est également assez impressionnant avec son grand écran plat qui recouvre à plus de 93 % l’avant du téléphone.

Un Xiaomi 13 à moins de 600 € avec Darty chez Rakuten !

Le Xiaomi 13 est désormais disponible à un prix beaucoup plus intéressant grâce à la sortie de son successeur, le Xiaomi 14. Chez Rakuten, nous pouvons le trouver en partenariat avec Darty pour 599 €, au lieu des 999 € proposés par Xiaomi, et même si nous pouvons espérer le voir baisser également chez son constructeur, cela ne risque pas d'être de 400 € comme c’est le cas avec cette offre de Darty !