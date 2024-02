Le design du prochain Samsung Galaxy Z Fold6 dévoilé bien avant sa présentation officielle

Samsung prépare le lancement du Galaxy Z Fold6. Suite à une série de fuites et de rumeurs, une collaboration entre Smartprix et le célèbre informateur OnLeaks nous offre un regard exclusif sur les rendus de conception du Galaxy Z Fold6, révélant des détails fascinants sur ce prochain appareil pliant au format livre de la marque.

Une nouvelle fois, c'est le très bien renseigné @OnLeaks qui donne les détails sur ce qui serait le design du prochain mobile pliant au format livre de la marque Samsung. Il a travaillé avec le site Smartprix pour la publication de rendus particulièrement réalistes. Ceux-ci dévoilent le Galaxy Z Fold6 arborant des côtés totalement plats, une esthétique en accord avec la récente série Galaxy S24. Le design épuré et la couleur gris foncé, potentiellement baptisée “Phantom Black”, illustrent l'engagement de Samsung envers une sophistication visuelle renouvelée. Le cadre carré et la disposition des ports et des boutons s'alignent sur les normes élevées établies par la série Galaxy S24, témoignant d'une cohérence dans l'approche design de Samsung.

Dimensions et affichage : une comparaison avec le prédécesseur

Le Galaxy Z Fold 6, avec son écran intérieur de 7,6 pouces et ses dimensions de 153,5x132,5x6,1 mm une fois déplié, présente une légère modification par rapport au Galaxy Z Fold5. En effet, celui-ci mesure 154,5x129,9x6,1 mm. Ces ajustements ne vont pas révolutionner le genre, marquant quelques retouches sur les dimensions. Le mobile pliant au format livre de Google, le Pixel Fold 2 qui est attendu à l'automne devrait être plus large et proposer ainsi une meilleure prise en main à l'image de l'excellent Honor Magic V2 ou de sa déclinaison RSR Porsche Design qui est assez large, plié pour offrir une ergonomie très satisfaisante ne nécessitant pas qu'on l’ouvre sans arrêt.

Spécifications techniques et date de lancement attendues

S'appuyant sur les rendus et les informations disponibles, le Galaxy Z Fold6 devrait comporter deux écrans Dynamic AMOLED supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une protection renforcée pour l'écran externe grâce au nouveau Corning Gorilla Glass Armor aussi utlisé sur la surface d'affichage du haut de gamme Samsung Galaxy S24 Ultra. Sous le capot, le chipset Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy promet des performances de pointe, accompagné de jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage au maximum et au format UFS 4.0. En matière de photographie, le dispositif conserverait un système de caméras similaire à son prédécesseur, assurant qualité et continuité.

L'annonce officielle du Galaxy Z Fold 6 est prévue pour fin juillet 2024 lors d'un événement Unpacked, avec une disponibilité pour les premiers acheteurs dès août 2024. Son prix devrait être du même ordre que celui de son prédécesseur. Bien entendu, malgré les très bons résultats de @OnLeaks en termes de prédictions, ses rendus sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant la confirmation officielle de la part de Samsung.