Des rendus réalistes du prochain Samsung Galaxy Z Flip6

Bien avant la présentation officielle, @OnLeaks s’est servi de son compte X et du site Smartprix.com pour publier les visuels présumés du prochain mobile pliant modèle à clapet Samsung Galaxy Z Flip6. Cela seulement quelques heures après avoir mis en ligne des images équivalentes du prochain modèle au format livre Samsung Galaxy Z Fold6.

Selon les rendus publiés sur le site et sur le profil de @OnLeaks, une personne particulièrement bien renseignée, le Galaxy Z Flip 6 propose une esthétique raffinée et aurait une teinte Lavande, comme son prédécesseur. Toutefois, la finition semble légèrement plus sobre. On peut notamment voir la présence d’un écran interne qui ferait 6,7 pouces et de bordures qui sont presque inchangées par rapport au modèle précédent.

La conception du Galaxy Z Flip6

Les détails révèlent l'emplacement du bouton d'alimentation, faisant également office de lecteur d'empreintes digitales, les boutons de volume et quatre bandes d'antenne sur le cadre droit. Le haut de l'appareil accueille deux bandes d'antenne supplémentaires et semble intégrer deux microphones, contre un seul pour le Galaxy Z Flip5. Le tiroir SIM conserve sa position sur le cadre gauche, entouré d'autres bandes d'antenne. Les éléments comme le port USB-C, le haut-parleur principal et les microphones, situés en bas, restent similaires à ceux du Z Flip5. Déplié, le téléphone affiche des dimensions de 165x71,7 mm pour 7,4 mm d’épaisseur, indiquant des ajustements mineurs en longueur et en largeur, tandis que l'épaisseur s'accroît, laissant présager une augmentation de la capacité de la batterie. Rappelons effectivement que le précédent mesure 135,1x71,9x6,9 mm.

Les rendus 5K révèlent l'autre face du téléphone, montrant un écran de couverture de 3,4 pouces et un agencement des caméras dual similaires au Galaxy Z Flip5. Il y a eu quelques rumeurs évoquant des écrans plus grands mais qui ne semblent donc pas se confirmer si on en croit ce rendu.

Le design global et le format des appareils pliables de Samsung semblent rester constants, avec de très légères modifications au niveau des mesures, témoignant d'une approche prudente de la marque en matière de design. Malgré les rumeurs, les dimensions des écrans, tant pour l'écran de couverture que pour l'écran intérieur, devraient rester identiques à celles du Flip 5, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale conservée.

Quelle fiche technique pour le Galaxy Z Flip6 ?

Sous le capot, le Flip 6 devrait être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, accompagné de diverses configurations de mémoire vive et de stockage. Le smartphone intégrerait également les fonctionnalités AI de la série Galaxy S24, avec des capacités spécifiques aux modèles pliables.

Le système d'exploitation One UI 6.0, basé sur Android 14, et un ensemble de deux caméras de 12 mégapixels sont prévus. Une amélioration significative de la capacité de la batterie est également attendue, soit 4000 mAh contre 3700 mAh sur le modèle actuel. Comme les Galaxy S24, on peut espérer jusqu'à sept ans de mises à jour Android et de sécurité.

Le lancement du Galaxy Z Flip6 est attendu entre mi-juillet et août, avec un prix de départ qui devrait être similaire à celui de son prédécesseur, soit un peu moins de 1200 € pour la configuration de base avec 256 Go de stockage. Nous verrons dans les prochains mois si le design se confirme et si nous avons vent de plus d’informations sérieuses concernant les caractéristiques techniques du prochain mobile à clapet de Samsung.