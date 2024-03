Des forfaits illimités dès 4,99 € qui ne cessent de nous surprendre pour économiser !

Free vient de changer sa Série Spéciale qui devient tout simplement la meilleure offre 4G du moment avec 140 Go pour 9,99 € ! Spectaculaire, car sans exagération, il s’agit de l’une des meilleures offres vues chez l’opérateur. Mais que pouvons-nous trouver comme plus petits forfaits ? Eh bien, nous vous présentons les meilleurs forfaits à 4,99 € dans cet article.

Cdiscount propose 10 Go sans engagement à moins de 5 €

Cdiscount Mobile est un opérateur qui utilise le réseau de Bouygues Telecom, et ce, pour proposer des forfaits sans engagement à tout petit prix Le plus petit forfait proposé par Cdiscount Mobile contient une enveloppe web de 10 Go pour un tarif de 4,99 € seulement, de quoi faire de très fortes économies. En plus de cela, ce forfait propose des appels, SMS et MMS illimités ainsi que 8 Go en itinérance.

YouPrice, un forfait ajustable sur le réseau Orange ou SFR

YouPrice, c'est un opérateur qui a la particularité de proposer des forfaits pas chers et ajustables, ce qui veut dire qu'il fonctionne avec différents paliers, en fonction du nombre de gigas que vous avez utilisés chaque mois, vous franchissez ou non des paliers qui définissent un tarif. Pour le forfait qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez trois paliers :

Entre 0 et 10Go : 4,99€

Entre 10 et 15 Go : 8,99€

Entre 15 et 20 Go : 10,99 €

En plus de cela, ce forfait vous propose de choisir entre les réseaux Orange ou SFR, et d'obtenir 5 Go en itinérance lorsque vous êtes au sein de l'Union Européenne ou dans les départements d'outre-mer, et vous obtenez des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Free propose un forfait boosté avec 5Go pour 4,99 €

Du côté de Free, son forfait de base avec deux heures d'appel et 50 Mo de volume web peut être boosté pour devenir un forfait avec 5 Go et des appels illimités, tout comme le sont les SMS et MMS inclus dans cette formule. Un excellent forfait qui peut même descendre de 2 €, c'est-à-dire à 2,99 €, si vous êtes abonné à une Freebox ! Avec cet abonnement vont les avantages d'être client chez Free puisque cumuler les abonnements vous fera grandement économiser tout en accédant à des services complets.