Bonne nouvelle, ce smartphone très haut de gamme et ses 12 Go de RAM sont à moins de 300 € auprès de la Fnac

Les Pixels de Google sont parmi les appareils les plus prisés du moment. Rien d’étonnant puisqu’il s’agit d'appareils très efficaces et haut de gamme qui proposent un véritable savoir-faire. À l’instar d'Apple, Google propose un écosystème complet et interconnecté qui donne tout leur sens à posséder un smartphone de la marque plutôt qu’un autre. En ce moment, Le Google Pixel 6 Pro est disponible pour seulement 299 € alors qu’il était le modèle le plus cher du constructeur lors de sa sortie !