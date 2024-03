Aujourd'hui seulement, acheter ce Xiaomi à prix réduit avec 8Go de RAM vous fera gagner encore plus d'argent sur votre compte de fidélité gratuit

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G est l’un des smartphones les plus vendus de Xiaomi, et on comprend pourquoi avec un tout petit prix et des composants pourtant très poussés, que ce soit ses 8Go de RAM ou son écran Amoled ! Nous vous disons tout sur sa meilleure promo du moment !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone 5G qui a la particularité d’être la version la plus complète de la 12e génération de Redmi Note, une gamme commercialisée par le constructeur chinois Xiaomi faisant le pont entre le milieu de gamme et des caractéristiques plus proches du haut de gamme. En ce moment, il est possible de se le procurer à 309 € seulement sur Rakuten, un prix très satisfaisant étant donné que son prix de référence est affiché à 449,90 € ! Cela se passe sur Rakuten, et en plus, aujourd'hui seulement vous bénéficiez d’un cashback augmentez jusqu’à 20 % sur votre compte fidélité !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est ce que l’on peut qualifier de smartphone polyvalent, pensé pour une utilisation adapté à la vie de tous les jours, mais ancré dans son époque grâce à des caractéristiques optimisées pour le multimédia, que ce soit un écran Amoled avec taux de rafraîchissement à 120 Hz idéal pour le gaming ou les streaming vidéo ; une batterie de 5000 mAh lui conférant une grande autonomie, ou encore ses 8Go de RAM qui permettent de soutenir efficacement les différentes activités réalisées.

Un smartphone 5G ultra complet à moins de 310 € !

