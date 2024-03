Google Pixel 6 : difficile de le trouver moins cher ! Il est à moins de 260 € chez ce marchand, mais pour combien de temps ?

Le Google Pixel 6 est un smartphone haut de gamme de grande qualité et proposant des caractéristiques avancées, mais du fait de sa sortie il y a maintenant deux ans, il a considérablement baissé de prix. Pour moins de 270 € il vous est donc possible de vous procurer cet excellent appareil !

Le Google Pixel 6 est un smartphone haut de gamme de Google et la première à posséder une fameuse Google Tensor, une puissante puce qui a la particularité d’être utilisée sur l’ensemble des Pixel 6 Series, que ce soit le 6a plus compact ou le 6 Pro. Cela confère à tous les Pixel une puissance équivalente et de qualité premium. En ce moment, il est possible de se procurer le Pixel 6 pour 268 € sur Cdiscount au moment où nous écrivons ces lignes ! Un prix très intéressant, car il est plutôt proposé au-dessus des 300 € sur les autres sites lorsqu’il est neuf.

Fiche technique du Google Pixel 6

Écran : Écran OLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD+, 90hz

: Écran OLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD+, 90hz Processeur : Google Tensor Titan M2

: Google Tensor Titan M2 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : capteur principal 50 Mp ; frontal 12 Mp

: capteur principal 50 Mp ; frontal 12 Mp Batterie : Batterie de 4614 mAh charge rapide 18W

Comme nous le disions, le Google Pixel 6 est le tout premier smartphone de Google à nous proposer une puce Tensor développée en interne par les propres équipes du géant Américain Google, garantissant une optimisation accrue, pour des performances élevées en termes de calcul et de réactivité. Mais ce n’est pas là son seul atout, avec ses 8 Go de RAM, un écran OLED, une batterie longue durée avec des fonctionnalités d'économies avancées et un appareil photo à la pointe, il est polyvalent !

Le Google Pixel 6 est disponible pour moins de 270 €

Le Google Pixel 6 est un modèle intéressant, car il est assez récent pour bénéficier des dernières mises à jour, mais assez vieux pour ne plus être proposé à un tarif aussi élevé que les haut de gamme tout juste sortis. Moins de 270 € sur Cdiscount, c’est le prix d’un modèle de milieu de gamme qui sortirait récemment. Passer par Cdiscount a l'avantage de vous procurer une garantie sur votre produit, une livraison gratuite, la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil pour faire baisser encore le prix et vous pouvez choisir une livraison en point de retrait ou directement chez vous !