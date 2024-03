Les bons plans du week-end : trois forfaits mobile avec 150Go à moins de 10€ !

Vous êtes à la recherche d'un forfait avec un max de data à prix canon ? Ça tombe bien, on vous présente dans cet article trois offres en promo pour bien commencer le week-end ! 150Go à moins de 10€, vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal parmi ces forfaits pas chers mis en avant par les opérateurs Syma Mobile, NRJ Mobile et Prixtel !

Syma Mobile : un forfait 150Go avec les appels internationaux offerts

Chez Syma Mobile, vous pouvez en ce moment souscrire à sa nouvelle promo Le neuf, vous permettant de profiter de 150Go en France métropolitaine au prix doux de 9,99€ par mois. Avec ce forfait économique et illimité, vous bénéficierez également des appels, SMS et MMS illimités en France comme à l'étranger (DOM/UE). Bien entendu, vous pourrez également rester connecté lors de vos séjours à l'étranger grâce aux 11Go dédiés à votre usage Internet depuis l'UE et les DOM.

Notez par ailleurs que l'opérateur inclut gratuitement l'option "appels internationaux" pour que vous puissiez appeler sans surcoût depuis la Métropole vers 100 destinations internationales ainsi que vers les mobiles européens. De plus, si vous souhaitez bénéficier de la vitesse 5G, c'est possible avec l'option Réseau 5G qui vous coûtera 3€ par mois en supplément.

NRJ Mobile : un forfait 150Go avec la carte SIM à 1€

NRJ Mobile, de son côté, propose son forfait WOOT 150Go avec la carte SIM à 1€ seulement au lieu des 10€ généralement facturés ! À 9,99€ par mois, ce forfait vous offrira de nombreuses garanties en France comme à l'étranger, à commencer par l'illimité. En effet, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités partout au sein de l'Union européenne. Concernant votre enveloppe data, vous disposerez de 150Go en France métropolitaine et de 15Go fournis pour assurer votre itinérance dans les pays de l'UE et les DOM.

Ce forfait s'appuie sur la qualité de réseau Bouygues Telecom.

Prixtel : un forfait 150Go neutre en CO2

Si vous vous sentez concerné par votre impact environnemental, vous pouvez opter pour le forfait Le grand de Prixtel. Celui-ci est neutre en CO2 et vous octroie de 150Go à 190Go en France métropolitaine à des tarifs attractifs :

jusqu'à 150Go : 9,99€/mois

de 150Go à 170Go : 11,99€/mois

de 170Go à 190Go : 13,99€/mois

Vous voyagez régulièrement à l'étranger ? Avec ce forfait illimité, l'opérateur inclut pas moins de 15Go pour que vous puissiez surfer sur le net en toute sérénité à travers les DOM et l'UE. Aussi, depuis l'ensemble des zones précitées, vous apprécierez l'illimité pour communiquer à votre guise avec vos proches.