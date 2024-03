Google Pixel 8 : le dernier haut de gamme du constructeur proposé à presque 500 € au lieu de 699 € avec la Fnac

En ce moment, le Pixel 8 de Google est accessible sur la Fnac Marketplace avec une réduction de plus de 150 € par rapport à son prix chez le constructeur. De plus, cette offre est accompagnée de nombreux avantages, ce qui la rend particulièrement attrayante. Découvrez tous les détails sur cette opportunité exceptionnelle !

Le Google Pixel 8, dernier modèle haut de gamme de la série Pixel du fabricant américain Google, incarne parfaitement l'innovation caractéristique de la marque. Au-delà de proposer de nouveaux gadgets, le Pixel 8 vise à révolutionner l'expérience utilisateur grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle Nano Gemini. L'une des innovations notables est baptisée Circle for Search, signifiant littéralement « entourer pour rechercher ». Il s'agit d'un nouveau mode de recherche entièrement basé sur l'IA, et les retours sont positifs quant à son efficacité.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 offre une expérience visuelle immersive grâce à son écran AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, doté d'un taux de rafraîchissement impressionnant pouvant atteindre 120 Hz. Propulsé par le puissant processeur Google Tensor G3 et soutenu par une RAM de 8 Go, le Pixel 8 assure des performances fluides et réactives. De son côté, le système de caméra arrière du Pixel 8 se distingue avec une configuration double caméra comprenant des capteurs de 50 MP pour le principal et 12 MP pour l'ultra grand-angle, promettant des clichés détaillés et polyvalents. À l'avant, la caméra de 10,5 MP à ouverture f/2.2 garantit des selfies nets et lumineux !

Le Google Pixel 8 est actuellement disponible avec une réduction de 171 € sur la Fnac Marketplace

Le prix initial du Google Pixel 8, affiché à 699 € sur le site officiel de Google, bénéficie d'une réduction substantielle, atteignant désormais 528 € grâce à cette promotion. Cette offre avantageuse est proposée par un partenaire de la Fnac, garantissant ainsi la qualité du smartphone et offrant la possibilité d'un service satisfait ou remboursé, avec en prime une livraison gratuite.