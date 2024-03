Mode miroir pour les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro via un simple câble USB-C

Le système Android 14 évolue et avec lui plusieurs corrections de bugs mais aussi des nouvelles fonctionnalités. Ainsi, la version Android 14 QR3 bêta 2 donc toujours en cours de développement permet d’utiliser un mode miroir depuis les Pixel 8 et Pixel 8 Pro via un câble vers un moniteur.

Pour les personnes qui utilisent conjointement un ordinateur et qui ont leur smartphone à proximité, il peut être intéressant de faire le rapprochement. Ainsi, Il existe l’application Mobile Connecté sous Windows 11, par exemple. Mais on peut également voir d’autres cas d’usage comme la possibilité d’afficher le contenu de son smartphone sur un moniteur pour une présentation, par exemple. Jusqu'à présent, la série de téléphones Pixel de Google n'avait pas proposé la fonctionnalité permettant l'utilisation du port USB-C pour transmettre le contenu de l'écran sur un affichage externe. Cependant, avec l'arrivée de la bêta d'Android 14 QPR3 Beta 2, cette capacité est désormais une réalité pour les utilisateurs des derniers modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Bien que certains smartphones Pixel précédents disposaient du matériel nécessaire pour une sortie d'affichage, cette fonctionnalité était intégralement désactivée. Dans les modèles Pixel 8, Google a laissé cette fonctionnalité plus accessible, bien que sa connexion à un moniteur externe se soldait par un échec jusqu'à présent.

Fonctionnement du mode miroir

Avec la dernière mise à jour d'Android, il y a du changement. En effet, celui-ci permet désormais de refléter l'écran du Pixel 8 sur un moniteur externe via USB-C. Selon les informations confirmées par Android Authority, sans nécessiter de modifications, les modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent se connecter à un affichage externe avec cette nouvelle version bêta d'Android (14 QR3). Lors de la connexion à un écran, un message s'affiche sur le téléphone, demandant à l'utilisateur s'il souhaite « dupliquer l'affichage sur un écran externe ». L'écran connecté affiche alors l'écran du Pixel au centre, avec le fond d'écran étendu pour couvrir le reste de l'espace vide.

Cette avancée intervient alors qu'Android continue de développer le « Mode Bureau », un projet en cours depuis un certain temps. Reste à voir si cette fonctionnalité sera incluse dans la version finale d'Android 14 QPR3, prévue pour une sortie ultérieure cette année. Néanmoins, l'activation de la sortie d'affichage sur les appareils Pixel représente un progrès significatif pour le support officiel de cette fonctionnalité. Rappelons que Samsung propose le système Dex (avec ou sans fil) depuis plusieurs mois maintenant pour ses mobiles permettant de se retrouver avec une interface spécifique lorsqu’on branche un téléphone à un moniteur. Idem pour les Motorola.

Cette évolution pourrait non seulement enrichir l'expérience utilisateur en offrant plus de flexibilité dans l'utilisation de leur appareil, mais aussi positionner la série Pixel 8 de Google comme une option plus attractive pour les professionnels et les utilisateurs exigeants en matière de connectivité. La capacité de connecter facilement leur smartphone à un écran externe ouvre la porte à des présentations plus fluides, à une meilleure collaboration et à une utilisation multimédia élargie, marquant ainsi un pas important dans l'évolution des fonctionnalités de connectivité mobile.